Mejor que un refugio climático: La idílica piscina natural a una hora de Madrid que recomienda National Geographic

Cuando las temperaturas alcanzan máximos históricos, muchas personas buscan refrescarse sin abandonar la Comunidad de Madrid. Aunque la costa esté lejos, hay alternativas menos conocidas que ofrecen un baño en plena naturaleza y sin alejarse. Entre esas opciones, una piscina natural madrileña destaca por sus dimensiones, facilidad de acceso y equipamiento.

Lejos de ser una cala escondida, se trata de un espacio organizado con servicios, merenderos y zonas de sombra. Se ubica en la sierra de Guadarrama y su fama ha ido creciendo hasta recibir el respaldo de publicaciones como National Geographic.

¿Cuál es la piscina natural cerca de Madrid que recomienda National Geographic?

Ubicadas en el municipio de Cercedilla, las piscinas naturales de Las Berceas forman parte del Parque Recreativo de Las Dehesas. Este complejo natural cuenta con dos grandes vasos de agua, alimentados por arroyos de montaña, y rodeados por pinos silvestres, zonas de césped y espacios de descanso.

La superficie total del recinto alcanza las 30 hectáreas, en las que se distribuyen merenderos, baños, duchas, vestuarios, enfermería, un bar e incluso un parque de aventuras en los árboles.

El acceso a las piscinas está adaptado para personas con movilidad reducida y el aforo máximo permitido es de 1.800 personas.

Tarifas de acceso a Las Berceas

Días laborables:

Adultos (14 a 64 años): 9 €.

9 €. Niños (a partir de 5 años) y mayores de 65: 5 €.

5 €. Descuento del 50% a partir de las 17:00 horas en días laborables (no aplicable a abonados)

Bono de 10 entradas para días laborables:

Adultos: 65 €.

65 €. Niños y mayores de 65: 45 €.

Fines de semana y festivos:

Adultos: 12 €.

12 €. Niños y mayores de 65: 7 €.

Empadronados en Cercedilla:

Adultos: 2,50 €.

2,50 €. Niños y mayores de 65: 1,50 €.

Personas con discapacidad:

Igual o superior al 65%: entrada gratuita (también el acompañante si fuera necesario)

entrada gratuita (también el acompañante si fuera necesario) Entre 33% y 64%: tarifa reducida como niños/mayores.

Todo lo que hay que tener cuenta antes de visitar la piscina natural en Cercedilla

El periodo de apertura se extiende desde el 14 de junio hasta el 1 de septiembre, todos los días de 10:00 a 20:00 horas, excepto los lunes, que permanece cerrado.

A continuación, se detallan algunas reglas de uso y comportamiento que hay que tener en cuenta al visitar esta piscina natural:

No se permite el acceso de animales (salvo excepciones como perros guía).

Se puede introducir comida y bebida, pero sólo está permitido comer en los merenderos.

No se pueden llevar hamacas, tumbonas, sombrillas ni elementos similares.

Prohibidos los juegos de pelota, pistolas de agua, hinchables grandes o música sin auriculares.

No se permite fumar en el recinto.

Está prohibido lanzarse al agua de forma brusca o desde las pasarelas.

Además, durante fines de semana y festivos, las entradas deben adquirirse online de forma obligatoria. No hay venta en taquilla durante esos días.

¿Cómo se llega a Las Berceas?

El acceso a esta piscina natural es sencillo tanto en vehículo privado como en transporte público. En coche, se puede de la siguiente manera:

Desde Madrid: A-6 o M-607 (carretera de Colmenar).

A-6 o M-607 (carretera de Colmenar). Desde Segovia: CL-601, M-601, M-602 o N-603.

Cabe remarcar que los aparcamientos son limitados en la zona de Las Dehesas (aunque cuentan con más de 300 plazas). Existe la posibilidad de reserva de aparcamiento por 8 €.

Para quienes usan el transporte público, pueden aprovechar los siguientes medios:

Tren Cercanías: línea C-8b (Guadalajara – Madrid – Segovia).

línea C-8b (Guadalajara – Madrid – Segovia). Autobús 684 (Larrea) desde intercambiador de Moncloa.

desde intercambiador de Moncloa. Autobús gratuito desde el centro de Cercedilla los fines de semana de junio a agosto.

los fines de semana de junio a agosto. Línea urbana de Cercedilla (Instituto – Hospital de la Fuenfría), con parada a 10 minutos a pie de Las Berceas.

¿Qué otras piscinas naturales hay en la zona de Las Berceas?

Aunque Las Berceas destaca por su orden y servicios, no es la única piscina natural a menos de 60 minutos de Madrid. Existen otras opciones también recomendadas: