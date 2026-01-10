Parece Atapuerca pero está sólo a una hora de Madrid: la asombrosa cueva de la Prehistoria que es un tesoro

La Cueva de los Enebralejos, situada en el término municipal de Prádena de la Sierra, en la provincia de Segovia, es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Castilla y León. Formada por la erosión del agua sobre la roca caliza durante un proceso geológico que se prolongó entre cinco y seis millones de años, permite conocer de primera mano las creencias, rituales y modos de vida de las comunidades prehistóricas que habitaron el nordeste segoviano hace más de 4.000 años.

La cueva tiene una longitud de 3.670 metros; aunque sólo 700 están acondicionados para la visita turística, el recorrido permite admirar un espectacular conjunto de estalactitas y estalagmitas, así como diversas galerías por las que aún discurre un río subterráneo durante los meses de deshielo en la sierra de Guadarrama. Se estructura en tres grandes salas o galerías: en la primera se localizan pozos excavados en el suelo relacionados con antiguos enterramientos; en la segunda se encuentran numerosas pinturas rupestres, entre las que destacan figuras esquemáticas como un cazador y un ciervo; la tercera sala, conocida como el «santuario», es la más amplia.

El yacimiento fue descubierto de forma accidental en 1932, durante la realización de unas obras, aunque la tradición oral cuenta que ya era conocida en siglos anteriores y que incluso fue cerrada en tiempos de los Reyes Católicos por su supuesto uso como escondite.

Más allá de su belleza natural, la Cueva de los Enebralejos destaca por su uso funerario y ritual durante la Prehistoria reciente. Los primeros grupos humanos que ocuparon la zona, entre el Calcolítico y los inicios de la Edad del Bronce (aproximadamente entre el 2500 y el 1800 a.C.), utilizaron la cavidad como cementerio colectivo y santuario de culto a los antepasados.

Las excavaciones arqueológicas han documentado que los difuntos se depositaban directamente sobre el suelo de la cueva, acompañados de ajuares compuestos por vasijas de cerámica, puntas de flecha, hachas pulimentadas, cuentas de collar, objetos de hueso y ofrendas de alimentos. Junto a los restos humanos se han hallado semillas silvestres, restos de flores y numerosas hogueras, interpretadas como evidencias de ceremonias rituales, posiblemente vinculadas a ritos de purificación. A ello se suman las abundantes manifestaciones de arte rupestre postpaleolítico que cubren techos y paredes de distintas salas.

En el exterior, junto a la entrada, se ha creado un Parque Arqueológico donde se desarrollan talleres didácticos y actividades para visitantes y grupos escolares, como la talla de sílex, el uso de herramientas prehistóricas y recreaciones del modo de vida de hace 4.000 años.

Tarifas y horarios

La entrada general tiene un precio de 8,50 € y se aplica por defecto a todos los visitantes. La entrada reducida, de 6,50 €, está destinada a jubilados y niños de entre 3 y 10 años. Los menores de 3 años pueden acceder de forma gratuita.

Todas las visitas son guiadas y tienen una duración aproximada de 50 minutos. Los grupos se forman por orden de llegada, con un máximo de 20 personas y un mínimo de 4, salvo entradas adquiridas por Internet. En festivos nacionales, excepto los lunes, se aplica el horario de fin de semana. El recinto permanece cerrado los días 1 y 6 de enero, y 24, 25 y 31 de diciembre.

Los miércoles a las 17:00 horas se ofrecen visitas gratuitas, que se adelantan al martes si el miércoles es festivo. Se recomienda llegar con antelación, comprar entradas online y llevar ropa de abrigo y calzado cómodo, ya que la temperatura interior es de unos 15 ºC durante todo el año.