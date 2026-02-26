La paradisíaca casa rural a los pies de la Ribeira Sacra: ideal para un fin de semana romántico

Un fin de semana romántico te está esperando a los pies de la Ribeira Sacra, un enclave que realmente espectacular en esta casa rural. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en esos momentos de desconexión que tenemos por delante y en todo lo que realmente tenemos por delante. Una opción que quizás se ha convertido en una de las más deseadas por todos. Especialmente cuando tenemos por delante una larga lista de opciones que puede cambiarlo todo.

España es uno de los mejores lugares de vacaciones, puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, hasta el momento, habrá llegado el momento de empezar a pensar en una opción que nos permita disfrutar del viaje en total intimidad. Nada de transporte público o molestos desplazamientos en avión, toca coger nuestro propio coche, hacer las paradas que deseamos para ver el paisaje, tomar un café o demostrar todo el amor del mundo a nuestra pareja. La vida son dos días y hay que disfrutarlos al máximo, esta casa rural nos hará soñar, vibrar, disfrutar y crear recuerdos que nunca borraremos. Toma nota de tu próximo destino de vacaciones.

A los pies de la Ribeira Sacra nos espera esta paradisíaca casa rural

Cuando tenemos tantas opciones por delante, debemos empezar a pensar en un futuro que puede estar marcado por una serie de detalles que serán los que marcarán la diferencia. Queremos dejarnos llevar por una serie de elementos que acabarán siendo los que marquen una diferencia importante en todos los sentidos.

Tomamos en cuenta una serie de elementos que serán los que marcarán una diferencia importante y que pueden acabar dando lugar a una transformación que puede ser total. En nuestro interior necesitamos descansar, parar y conectar con la naturaleza, pero también con las personas o con nosotros mismos.

Una casa rural es la mejor opción para sumergirnos en la tranquilidad de nuestro propio ser, para vivir la intimidad de momentos especiales y para recordar todo lo que somos y seremos. Toca dejar un poco el trabajo a un lado, las preocupaciones o los elementos que no nos aportan nada, para hacer lo que realmente queremos hacer, vivir.

Te proponemos un plan que te apasionará en todo momento y te dará el viaje de tus sueños sin perder de vista tus objetivos.

Ideal para un fin de semana romántico

Anota tu viaje soñado a Casa Morriña un lugar a los pies de la Ribeira Sacra un destino de ensueño con unas vistas que enamoran y que no te dejarán indiferente. Toma nota de lo que te está esperando si reservas con antelación la escapada romántica con la que muchos sueñan y tú puedes hacer realidad.

Esta casa se nos presenta como: «Morriña es una casa recientemente rehabilitada (2019) en la orilla del río Miño, donde el agua “rompe” contra el porche de la casa. Posee dos habitaciones exteriores con baño propio cada una y un amplio salón con chimenea y una gran galería con vistas al río en la planta superior, y una cocina con comedor y aseo, con salida al patio y al porche, en la planta baja. Se ha cuidado mucho la iluminación y confortabilidad».

Siguiendo con la presentación de esta casa: «Es el sitio perfecto para desconectar, en la aldea hay mucha tranquilidad y te puedes bañar directamente en el río. No hay corriente ya que se encuentra entre dos presas. Es posible pescar. También se puede alquilar diversas embarcaciones como cayaks, pedaletas, padelsurf o barcos. Se puede ir con niños de cualquier edad, pero no se recomienda, ya que la casa tiene escaleras, porche al agua sin protección y el acceso, aunque no es complicado, no es el más recomendable. También ofrecemos la posibilidad de alquilar un barco de menos de 6 metros».

Los comentarios de clientes satisfechos no dejan lugar a dudas: «Disfrutamos de agradables caminatas por senderos que nos condujeron a través de bosques sombreados y a lo largo de vides, llenas de racimos maduros, listas para ser cosechadas. En las colinas alrededor del río Miño se encuentra un pueblo medio olvidado, donde el río se ha hinchado hasta el tamaño de un lago, debido a una presa cercana. A los pies de ese lago se encuentra una hermosa casa de piedra de dos plantas, bien equipada y decorada con estilo. El lugar perfecto para tomar el sol al final de la tarde en la terraza. ¿Es posible decir que hay abundancia en la tranquilidad? Creemos que no, ya que Casa Morriña ofrece precisamente eso».

o «Hemos disfrutado muchísimo la estancia en Casa Morriña. La casa es muy bonita, y tiene mucho encanto. Estás completamente aislado, pues en el pueblo no había absolutamente nadie y el resto de las casas parecían estar abandonadas. Las vistas son fenomenales y la terraza es una pasada.».