La escapada soñada este invierno es el pueblo donde más nieva de España: 10 habitantes y 59 días de nieve al año

El pueblo donde más nieva de España se encuentra en una de las zonas de montaña más reconocidas del norte peninsular, en un entorno donde el invierno suele marcar el ritmo del día a día. La combinación de factores geográficos y meteorológicos convierte a este enclave en uno de los puntos con mayor regularidad de nevadas del país.

Bastante lejos de grandes núcleos urbanos y con una población muy reducida, este modesto pueblo mantiene una relación directa con su entorno natural. Como veremos a continuación, la altitud, la cercanía a importantes pasos de montaña y la influencia de la Cordillera Cantábrica explican por qué se cubre de blanco en estos meses.

¿Cuál es el pueblo donde más nieva de España?

Llánaves de la Reina es el nombre que aparece de forma recurrente cuando se analizan los datos de nieve en España. Esta localidad pertenece al municipio de Boca de Huérgano, en la provincia de León, y se sitúa a 1.420 metros de altitud sobre el nivel del mar, muy cerca del límite con Cantabria.

El núcleo cuenta con apenas una decena de habitantes censados, una cifra que refleja el carácter aislado de este enclave. Su posición, a escasos cinco kilómetros del puerto de San Glorio, lo coloca en una zona especialmente expuesta a la entrada de frentes fríos durante buena parte del año.

No es extraño que Llánaves de la Reina sea considerado el pueblo donde más nieva de España, tanto por frecuencia como por acumulación.

En invierno, las nevadas pueden alcanzar espesores cercanos a los dos metros, con registros históricos que han llegado a superar cifras mucho mayores. En algunos episodios extremos, la localidad ha quedado incomunicada durante días, una situación que forma parte de la memoria colectiva del lugar.

59 días de nieve al año y un clima marcado por la altitud: así es Llánaves de la Reina

Uno de los datos que refuerzan la consideración de Llánaves de la Reina como el pueblo donde más nieva de España es la media anual de jornadas con nieve. Según los registros meteorológicos, la localidad presenta una media de 59 días de nieve cada año, una cifra muy por encima de la mayoría de municipios españoles.

Existen temporadas excepcionales en las que este número se ha incrementado de forma notable. Durante el invierno de 1993-1994, por ejemplo, se contabilizaron hasta 86 días con el suelo cubierto de nieve, consolidando su fama dentro del ranking nacional de localidades más nevadas.

Este comportamiento climático está directamente relacionado con su ubicación entre los Picos de Europa y los Montes de San Glorio. La cercanía a cumbres como Peña Prieta, que alcanza los 2.536 metros, favorece la retención de frentes húmedos y fríos que descargan nieve de forma recurrente durante el invierno.

¿Se puede realizar senderismo en el pueblo donde más nieva de España?

Claro que sí, es perfecto para los senderistas. El entorno natural de Llánaves de la Reina forma parte del Parque Regional de los Picos de Europa, una de las áreas protegidas más extensas y conocidas del norte peninsular.

En sus inmediaciones se encuentran parajes como el valle del Boquerón o el collado de Llesba, donde se ubica el Monumento al Oso, una escultura de piedra blanca con vistas hacia Fuente Dé.

A su vez, la localidad está rodeada de valles y rutas de montaña que conectan con algunos de los picos más representativos de la zona oriental leonesa. Entre ellos destaca el Pico Coriscao, de 2.235 metros, desde el que se obtiene una panorámica amplia de los Picos de Europa, el valle de Liébana y los Montes de San Glorio.

Además, en dirección a León se abre el desfiladero de la Hoz, un paso estrecho donde se localiza un antiguo balneario de aguas sulfurosas hoy en desuso.

Otros pueblos de León que también están marcados por grandes nevadas

Aunque Llánaves de la Reina lidera muchos registros, la provincia de León cuenta con otros enclaves donde la nieve y el frío tienen un peso similar.

La Cueta, en el municipio de Cabrillanes, es el pueblo más alto de la provincia, con 1.442 metros de altitud, y también registra importantes acumulaciones de nieve durante el invierno.

Por último, Isoba, en el municipio de Puebla de Lillo, supera los 1.200 metros y presenta un elevado número de días de nevadas anuales. Estos municipios, junto a Llánaves de la Reina, conforman un eje donde el invierno es una postal constante y la nieve no es un fenómeno de «extrañarse».