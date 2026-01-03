Alerta de Protección Civil y Emergencias por intensas nevadas en toda España: nieve en cotas bajas, al nivel del mar

La nieve llega a cotas bajas, en el nivel del mar, con una importante alerta de Protección Civil y Emergencias que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos pasar por delante.

Nieve en cotas bajas a nivel del mar

Protección Civil y Emergencias activan la alerta por intensas nevadas en España

Tal y como explican los expertos de Protección Civil y Emergencias desde su web: «Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la borrasca fría aislada Francis, que se sitúa en estos momentos al oeste de la Península, se irá aproximando durante este fin de semana al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, sobre la Península. Por otro lado, la posición de una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico sobre la Península, que comenzaría a penetrar por el norte peninsular al final de mañana sábado 3 de enero. Como resultado, se espera que se produzcan lluvias intensas en áreas del sur y este peninsular, y que junto a la penetración de la masa fría ártica pueda dar lugar a partir del domingo 4 a nevadas en cotas bajas de la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro. Debido a la incertidumbre existente sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre en los próximos días, se recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos».

Siguiendo con la misma explicación: «Mañana, día 3 de enero, se espera que con el acercamiento de la borrasca Francis las precipitaciones empiecen a ganar en intensidad en áreas del extremo suroeste peninsular, donde pueden ser localmente fuertes. El domingo 4 de enero, con el desplazamiento de Francis y la intensificación del flujo húmedo de componente este, las precipitaciones más intensas se esperan en áreas del tercio sur y sureste peninsular, esperándose los mayores acumulados en torno al área del Estrecho, provincia de Málaga y entorno del cabo de la Nao, donde pueden ser fuertes y persistentes. A su vez, la interacción con la masa fría ártica que penetrará este día por el norte peninsular hará que las precipitaciones puedan empezar a darse en forma de nieve en cotas bajas de la mitad norte peninsular, pudiendo caer a cualquier cota en puntos del área cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte y sistema Central, y por encima de 500-700 m. en la Ibérica sur y área pirenaica. El día 5 de enero se espera que sea el día álgido de este episodio de nevadas, especialmente durante la primera mitad de la jornada. Las nevadas más significativas se concentrarían en áreas de la mitad este peninsular, pudiendo caer a cualquier cota en el cuadrante noreste peninsular y este de Castilla- La Mancha, y bajando hasta los 300-500 m. en zonas interiores del centro y norte de la Comunidad Valenciana. En zonas bajas del este de Aragón y oeste de Cataluña no se descarta que puedan superarse localmente los 5 cm. También podrá nevar a cualquier cota en zonas del centro peninsular, si bien aquí se espera que las nevadas sean de carácter débil y por tanto con acumulados menos significativos. Por otro lado, el progresivo role del viento a componente norte sobre el área cantábrica durante este día daría lugar aquí a una intensificación de las nevadas, con una cota que se situaría en torno a los 400-600 m».