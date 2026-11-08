La Hacienda donde se casaron Eva González y Cayetano Rivera desvela anécdotas inéditas 11 años después: «Reforzaron la seguridad»

El 6 de noviembre de 2015, Eva González y Cayetano Rivera se dieron el «sí, quiero» en una multitudinaria boda que reunió a más de 400 invitados, entre los que se encontraban numerosos rostros conocidos de diferentes ámbitos. Un enlace que acaparó todas las miradas y que se convirtió en uno de los acontecimientos sociales más destacados de aquella temporada. 11 años después, y aunque sus caminos ya toman rumbos diferentes, aquella celebración continúa muy presente en la memoria de quienes fueron testigos de uno de los días más especiales de la ex pareja. Incluidos los responsables de la Hacienda Los Molinillos, la finca situada en la localidad sevillana de Mairena del Alcor donde los mencionados celebraron su matrimonio.

COOL ha podido hablar en exclusiva con ellos, quienes han recordado la mencionada boda, la cual aseguran que marcó un antes y un después en su trayectoria. Tanto es así, que han compartido alguna que otra anécdota, hasta ahora desconocida, sobre cómo organizaron la presentadora y el torero su esperado enlace. Para ello, se han remontado a muchos días antes de que se celebrara, concretamente al día en el que Eva y Cayetano visitaron por primera vez la finca para valorar si sería el escenario perfecto para convertirse en marido y mujer.

«Recuerdo con cariño el día que nos visitaron con su organizador, Ramiro Jofre. Nos concretaron la cita y no nos dieron nombre, entonces fue toda una sorpresa verlos bajar del coche. Aunque he de decir que fueron simpatiquísimos y estaban guapísimos. Además, fue un placer trabajar con su organizador tantos meses», cuentan. Y es que, aunque lo más común es que en parejas conocidas sea una empresa de organización de eventos la que conozca el espacio y lo valore, en este caso quisieron estar presentes Eva y Cayetano.

Añaden que, sin duda, fue una boda que tuvo «una repercusión extraordinaria» y que, gracias a ello, la hacienda «apareció en muchos medios de comunicación». «Fue una magnífica oportunidad para que muchas parejas nos descubrieran. Nos dio una visibilidad enorme», señalan. Tanto es así que años más tarde, Davide, el hijo de Carlo Ancelotti, también decidió casarse con Ana Galocha en sus instalaciones. Es por ello que, a lo largo de este tiempo, podría decirse que se han hecho expertos en realizar bodas de estas características. De hecho, aprovechando su entrevista con este medio, han destacado que estas bodas «requieren montajes muy elaborados, un aumento de las medidas de seguridad habituales (controlando los accesos y la visibilidad desde el exterior de la finca) y una gran confidencialidad previa al evento y durante el mismo».

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«Cuando una pareja nos elige, sabemos la responsabilidad que eso supone. Que además sean celebraciones con tanta repercusión pública hace que todo tenga una dimensión diferente, pero nuestra filosofía siempre es la misma: trabajar para que todo sea perfecto», expresan. Además, también han contado que estos enlaces matrimoniales tan mediáticos pueden necesitar muchos meses de «preparativos, reuniones y prisas». Aunque aseguran que todo vale la pena cuando ven «a los novios relajados, emocionados y disfrutando de su gran día». Además, también han comentado que realizar bodas tan mediáticas les ha abierto «un nuevo mundo de posibilidades para el rodaje de películas y sesiones de fotografías, así como eventos corporativos».

Sobre el presupuesto de estas bodas tan multitudinarias y conocidas como la de Eva y Cayetano, la hacienda no ha querido hablar de una cifra exacta, aunque sí que han destacado que depende de muchos factores: desde el número de invitados hasta el catering o la decoración. Aun así, han comentado que siempre están abiertos a transformar la finca hasta el punto de que sus clientes se sientan lo más cómodos. De hecho, han llegado a instalar escenarios con dimensiones y altura de concierto, pérgolas de madera construidas para un solo día o montajes de luces y sonidos absolutamente espectaculares.

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«En la Hacienda Molinillo todos los detalles están cuidados al milímetro para salvaguardar esa esencia. Su entorno, sus jardines, sus patios y esa combinación de elegancia y tradición hacen que cada celebración tenga una identidad propia. Intentamos que las parejas no sientan que están celebrando su boda en un espacio estandarizado, sino en un lugar que pueden hacer suyo durante un día. […] Pensamos que el mayor éxito de este espacio es que una pareja se marcha sintiendo que ha vivido exactamente la boda que había soñado», concluyen.