Si de algo puede presumir una gran metrópoli como Madrid, es de su faceta anfitriona. Cada año, recibe la apertura de un gran número de restaurantes de todas las índoles. Y entre un número tan grande de nuevas bienvenidas, pocas son las que realmente destacan, como lo ha hecho Snake Bar. En grandes rasgos, hablamos de una coctelería que homenajea tres décadas de música a través de un ambiente que trasmuta la experiencia hacia cada copa. Pero si por algo estamos hablando de nuevo de este local, que apenas hace un año desde que abrió sus puertas, es porque su llegada a la capital ha sido destacada como la Mejor Apertura del Año en FIBAR Valladolid, uno de los encuentros profesionales de referencia de la coctelería en España.

Es otra de las aperturas del GLH Singular Restaurants, el icónico grupo que ha dado vida a este proyecto con el que han vuelto a reavivar la nostalgia musical en el barrio de Justicia de la capital. Es, por así decirlo, una coctelería que rompe con el arquetipo que define a estos locales para brindar experiencia, gastronomía y memoria entre quienes cruzan sus puertas.

Cuando cae la tarde, a las 17:00 o a las 18:00, según el día, Snake Bar abre sus puertas, sube el volumen y le da al play. Aquí la música no es un detalle más, sino el leitmotiv que da sentido a la experiencia. Se adentra en la identidad pop que da sentido a los elementos que configuran el interiorismo y en las referencias de la carta de coctelería de autor. Y hay un detalle más, porque no es una música elegida al azar, sino una propuesta que recorre las décadas de los 70, los 80 y los 90. La trilogía que invita a hacer un viaje musical por las décadas doradas del pop.

Así, cada tarde se alarga hasta la noche, convirtiendo este lugar en el pequeño templo de melómanos mixológicos. También puedes reservarte el miércoles, cuando DJ Kara, acompañada por músicos y vocalistas, acompaña el espectáculo musical con la magia del directo. Aunque, como buena coctelería, también conviene ver qué hay en la carta.

Coctelería y gastronomía

Carlos Moreno es el nombre tras la propuesta de coctelería de Snake Bar. El bartender, junto a su equipo, ha dado forma a una carta que recorre estas tres décadas musicales a través de las diferentes referencias. Con ello te propone un juego: elige tu mood a través de tu canción favorita y deja que sus sabores guíen la noche. Puedes elegir, por ejemplo, un clásico de Bill Medley y Jennifer Warnes con The Time of My Life y degustar un cóctel de ginebra, mango, piña y un toque de champán. O Sweet Child O’Mine, con whisky Hibiki y Laphroaig, miel de peras y limón. Y así el juego continúa.

En la parte gastronómica, Snake Bar también ha sabido crear una propuesta desenfadada y distendida, pensada para compartir y con ciertos guiños hedonistas. Donde una pizza comparte protagonismo con una entrada de ceviche de vieiras servido sobre limas. Esta es una de las novedades que ha estrenado recientemente en su carta.

Porque este reconocimiento ha venido acompañado de nuevos sabores que se suman a sus referencias gastronómicas. Acompañan a la vieira referencias nacionales e internacionales, donde encontramos tostada crujiente de maíz con crema de aguacate y tartar de atún, los nuggets caseros de pollo con dos salsas a elegir y los tacos de pincho de cordero lechal inspirados en un kebab.

La estrella de todas estas novedades es la Ribeye Burger, una hamburguesa completamente exclusiva y de edición limitada, ya que solo se producirán 10 unidades al día. Se elabora con 180 gramos de carne de chuleta madurada, parmesano, queso havarti y coleslaw de kimchi. Lo que da forma a una explosión de sabores exclusivos que se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la capital.