Coctelerías de Madrid: 11 paradas que te recomendamos si eres fan del arte de la mixología

A decir verdad, si algo tienen de bueno los cócteles es que puedes disfrutarlos en cualquier ocasión. Pueden ser los protagonistas del aperitivo, la antesala a una noche romántica o el cierre para un día épico. Son internacionales, frescos y ofrecen su propio recorrido dentro de la ciudad de Madrid, dejando coctelerías nuevas y otras que te ayudan a comprender un poco más el avance de esta ciudad. Su historia está recogida en el libro Madrid Cocktail. Memoria líquida de la capital, firmado por François Monti y Abraham Rivera, con fotografías de Estanis Núñez y editado por Abalon Books. Pero otras nuevas sedes confluyen entre las calles y, hoy, te invitamos a descubrirlas.

Museo Chicote

Gran Vía, 12.

Si hablamos de historia de las coctelerías en Madrid, innegablemente hay que hacer referencia a Museo Chicote. No es sólo un lugar emblemático de la Gran Vía, sino que este espacio, fundado en 1931, acogió la primera coctelería de España y continúa, como hace casi un siglo, sirviendo de punto de encuentro entre la sofisticación, los cócteles clásicos y la vida madrileña.

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El Cock

Calle de la Reina, 16.

Si miramos en la trayectoria profesional del icono Pedro Chicote, el mismo que abrió el Bar Chicote, encontramos que fue el bartender de El Cock. Este bar coctelería abrió como bar en 1921 y da lugar a otra de las grandes coctelerías clásicas de la ciudad inspirada en los pubs ingleses que llevan, como ellos mismos dicen en sus redes sociales, «coleccionando brindis más de 100 años».

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Viva Madrid

Calle de Manuel Fernández y González, 7

Viva Madrid, o el Viva, como cariñosamente se conoce a este lugar en la capital, es una coctelería que nos encanta por dos motivos. El primero es la solera con la que este bar, construido en 1856 en pleno Barrio de las Letras, te recibe. Y el segundo es la espectacular carta de cócteles que Diego Cabrera, uno de los bartenders de mayor reconocimiento afincado en nuestro país, ha dado a su oferta.

Salmón Gurú

Calle de Echegaray, 21.

Hace 10 años que llegó el primer proyecto de Diego Cabrera; Salmón Gurú es uno de esos nombres que ha puesto a España en el mapa internacional de las coctelerías, siempre presente en el listado de The World’s 50 Best Restaurants. En él se puede degustar la parte más loca y experimental de Diego Cabrera.

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Bar Cóctel Prosperidad

Calle de Canillas, 6.

Estamos ante el resurgir del barrio de Prosperidad gracias a que lugares como el Bar Cóctel están atrayendo a curiosos de la mixología a este lugar. Fueron los gerentes de Marrufo Coctelería quienes dieron un giro a este lugar para hacer que se disfrute desde el primer café del día a las 10:00 hasta la penúltima copa a la 1:00 y 2:00 el fin de semana. La última nunca se sabe dónde llega.

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Santos y Desamparados

Cost.ª de los Desamparados, 4.

Por no dejar de lado los clásicos, Santos y Desamparados es una de las ubicaciones con tanta solera como calidad. Sirve de punto de encuentro para amantes de la coctelería, bartenders y aficionados, y su carta es toda una experiencia que combina coctelería clásica y de autor. Y su interminable colección de reconocimientos han hecho de este lugar un clásico de los clásicos.

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Del Diego

Calle de la Reina, 12.

La estela de Chicote se recoge e inmortaliza en Del Diego, fundado por Fernando del Diego, uno de los alumnos de aquella gran coctelería. Es el lugar perfecto para quienes disfrutan de la variedad y quienes quieren acomodarlo con una carta de picoteo. Se encuentra, además, en Chueca, una de las ubicaciones más destacadas para el ocio de la ciudad, por lo que este lugar se convierte en una primera parada épica en la ciudad.

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ISA

En el Four Seasons Hotel Madrid. Calle de Sevilla, 3.

En la primera planta del Four Seasons Hotel Madrid se encuentra el concepto restaurante-coctelería del hotel. El entorno en sí ya es motivo de visita: con vistas panorámicas a la Gran Vía madrileña y justo debajo de lo que fuese el despacho de Mario Conde, pues este edificio albergó en su origen el Banco de España. Aquí la carta convive con un restaurante japonés, de los mejores de esta ubicación, que permite disfrutar la coctelería como algo independiente o como maridaje de la propuesta gastronómica.

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1862 Dry Bar

Calle del Pez, 27.

Siguiendo el recorrido de ubicaciones y coctelerías clásicas, un imperdible de la ciudad es 1862 Dry Bar. Su nombre rinde homenaje al año en que se publicó el primer libro de coctelería, The Bon Vivant’s Companion or How to Mix Drinks, de Jerry Thomas, y su carta, a la tradición que se conserva en los cócteles, las recetas y el ambiente del lugar. Tanto así que este lugar ha creado escuela, ya que de su barra han salido proyectos ícono de la ciudad como Santos y Desamparados.

Angelica Madrid

Calle de la Reina, 4.

Su esencia es fácil de adivinar: aquí se concentra lo mejor de la huerta, la bodega y la coctelería. Por eso su barra americana y su barra de vinos se convierten en el núcleo más potente de este proyecto de los hermanos Villalón. Como homenaje a su décimo aniversario, además, han dado forma a su menú Raíces.

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Saddle

Calle de Amador de los Ríos, 6.

Aunque la gastronomía toma su papel protagonista en este restaurante galardonado con una estrella Michelin y dos soles Repsol, lo que muchos desconocen y todos deberían probar es la calidad de la carta de su coctelería. Su carta combina tradición y modernidad en un ambiente completamente exclusivo que toma forma en el corazón de la ciudad.