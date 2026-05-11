Qué le pasa a Charly, el marido de Lydia Lozano: el motivo por el que ha estado 12 días ingresado

Carlos García-San Miguel, popularmente conocido como Charly, ha atravesado una situación complicada y en OKDIARIO sabemos el motivo. El arquitecto ha permanecido 12 días ingresado en un hospital madrileño debido a una nueva recaída relacionada con la grave infección que arrastra desde hace meses y que ha condicionado por completo la vida del matrimonio durante el último año.

Aunque la situación ha sido especialmente delicada, el marido de la colaboradora ya ha recibido el alta médica y continúa recuperándose en su domicilio de Madrid, donde seguirá sometido a controles.

Durante todo este tiempo, Lydia Lozano no se ha separado de su marido. La periodista ha permanecido pendiente de su evolución y ha compaginado sus compromisos profesionales con largas jornadas en el hospital. Quienes conocen a la pareja destacan que la comunicadora ha sido uno de los principales apoyos de Charly en este complicado proceso, manteniendo siempre una actitud cercana y protectora pese al agotamiento acumulado.

¿Qué le pasa a Charly?

La enfermedad de Charly salió a la luz hace unos meses, cuando la propia Lydia decidió explicar parte de la situación que estaban atravesando. Lo hizo después de que el estado físico de su marido empeorara notablemente como consecuencia de una bacteria que terminó afectando seriamente a una vértebra. Aquella infección derivó en varias intervenciones quirúrgicas y en una pérdida considerable de movilidad.

La colaboradora ha explicado que la bacteria llegó a «comerse» una vértebra, una expresión que reflejaba la gravedad del problema médico al que se enfrentaban. A raíz de esa complicación, el arquitecto tuvo que utilizar silla de ruedas durante parte de su recuperación y someterse a una nueva operación en Semana Santa para reconstruir la zona afectada y corregir otros daños derivados del prolongado tiempo de inmovilidad.

Las secuelas físicas fueron importantes. Lydia explicó públicamente que, además de la vértebra dañada, su marido había perdido tornillos y otras fijaciones colocadas anteriormente, lo que obligó a los médicos a intervenir de nuevo. A pesar de ello, la periodista aseguró entonces que el arquitecto comenzaba a caminar «un poquito mejor», aunque el proceso avanzaba lentamente y con muchas dificultades.

Sin embargo, cuando parecía que la recuperación empezaba a estabilizarse, la situación volvió a complicarse. La infección reapareció y obligó a los médicos a reiniciar prácticamente todo el tratamiento. Lydia ha reconocido en una de sus intervenciones que la sensación era la de regresar «a la casilla de salida», una frase que resumía perfectamente el desgaste físico.

El motivo del último ingreso

Según ha publicado Semana, el último ingreso hospitalario se prolongó durante 12 días y estuvo motivado por una nueva recaída vinculada a la bacteria que afecta a un órgano vital. La publicación también confirmó que el arquitecto ya se encuentra en casa junto a Lydia Lozano, donde continuará recuperándose de forma progresiva.

El nuevo ingreso hizo saltar todas las alarmas entre familiares y amigos de la pareja. En los últimos meses, la evolución médica de Charly había atravesado varias fases de mejoría seguidas de recaídas inesperadas, una montaña rusa emocional que ha terminado afectando profundamente al entorno más cercano del matrimonio. Aun así, quienes les rodean destacan la fortaleza con la que ambos han afrontado la situación.

Lydia Lozano, su gran apoyo

Lydia Lozano ha intentado mantener cierta normalidad dentro de las circunstancias. Pese al sufrimiento vivido, la tertuliana ha seguido acudiendo en algunos momentos a sus compromisos, especialmente a su trabajo en ¡De Viernes!, donde no pudo evitar emocionarse al hablar del estado de salud de su marido.

«Estoy aquí porque Charly me ha pedido que viniera», confesó visiblemente afectada durante una de sus intervenciones en el programa. La periodista reconoció entonces que la situación le estaba pasando factura emocionalmente y agradeció públicamente el apoyo recibido por parte de compañeros, espectadores y amigos. «Creo que lo necesito, me estoy volviendo loca», admitió con sinceridad.

A pesar de la dureza del momento, Lydia también ha intentado mantener el sentido del humor que siempre la ha caracterizado. En una de sus últimas declaraciones habló de la cantidad de tiempo que ambos estaban pasando juntos debido a los ingresos y tratamientos médicos, ironizando sobre sus más de tres décadas de relación. La colaboradora aseguró incluso que, después de todo lo vivido, nada podrá separarles.

Ese vínculo sólido ha sido fundamental durante esta larga batalla médica. La pareja lleva más de treinta años compartiendo vida y siempre ha mantenido una relación discreta alejada de grandes polémicas públicas. Precisamente por eso, el complicado estado de salud de Charly ha generado una enorme preocupación entre quienes siguen la trayectoria de Lydia Lozano desde hace décadas.

Ahora, tras este último ingreso, el entorno de la pareja confía en que la situación pueda empezar a estabilizarse definitivamente. Aunque todavía queda recuperación por delante y los médicos mantienen la prudencia, el hecho de que Charly haya podido regresar a casa supone un paso importante después de meses marcados por la incertidumbre y el miedo constante a nuevas complicaciones.