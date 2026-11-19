La relación entre Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo vuelve a atravesar un momento complicado. Cuando parecía que los hermanos habían conseguido dejar atrás sus diferencias y recuperar la complicidad que siempre les había unido, unas recientes declaraciones del conde de Salvatierra han vuelto a poner de manifiesto que las heridas familiares podrían no estar del todo cerradas. Ha sido el propio Cayetano quien ha desvelado que ha perdido de nuevo la afinidad que mantenía con la duquesa de Montoro, unas palabras ante las que su hermana ha preferido no pronunciarse abiertamente.

La última aparición pública de Eugenia ha tenido lugar en la cena benéfica de la Fundación Querer, donde ha acudido acompañada de su marido, Narcís Rebollo. Una cita en la que la aristócrata ha querido mostrar su apoyo a la labor de la entidad y, especialmente, a Pilar García de la Granja, a quien ha dedicado unas cariñosas palabras. «La tía más valiente y más válida que he conocido en mi vida. Me tendrá siempre a su lado. De verdad, ole ella», ha asegurado, dejando patente la admiración que siente por la impulsora de la fundación.

Sin embargo, su presencia no ha pasado desapercibida para los reporteros, que no han dudado en preguntarle por las declaraciones de su hermano Cayetano. Lejos de entrar en detalles o confirmar que ambos atraviesan una nueva crisis, Eugenia ha optado por tomarse la situación con humor. En uno de los momentos más llamativos del encuentro, una periodista ha confundido el nombre de Cayetano con el de Cayetana, provocando la reacción inmediata de la duquesa de Montoro: «Estás equivocada. Entérate bien», ha contestado entre risas.

Tampoco ha querido extenderse cuando las preguntas han girado en torno a otros asuntos personales. Al ser preguntada por la situación de su hija, Tana Rivera, y su ruptura sentimental, Eugenia ha zanjado el tema con una frase que resume su intención de no alimentar más polémicas: «Qué pereza de tema, o sea, ya no lo sabéis, pues ya está. Es que no da para más». Una actitud con la que ha dejado claro que prefiere mantener su vida familiar al margen de las especulaciones.

Pero ¿qué ha ocurrido entre los hermanos? Ha sido Cayetano quien, durante su participación en La cena de los idiotas, ha reconocido que su relación con Eugenia vuelve a estar deteriorada. «Con la que más afinidad tenía era con Eugenia. Desgraciadamente la he perdido. Siempre pasa algo. Yo la adoro. Ahora está muy contenta y feliz. Ya no me necesita. Desgraciadamente es una cosa por la que no voy a luchar. No voy a luchar contra tantos hermanos. Es muy triste», ha confesado.

El jinete también ha apuntado a las tensiones que mantiene con Carlos, Alfonso y Jacobo, relacionando los desencuentros familiares con el papel que desempeñó junto a su madre, la duquesa de Alba. «El precio que he pagado por haber sido el escogido y el reconocido. No consigo arreglarlo. Me da pena. Me tiene bloqueado», ha lamentado.

Una situación que vuelve a recordar los años de distanciamiento que siguieron a la muerte de Cayetana Fitz-James Stuart en 2014 y a las diferencias surgidas en torno a su herencia y legado. Tras un largo periodo de desencuentros, Eugenia y Cayetano parecían haber recuperado su relación, llegando incluso a compartir celebraciones familiares. Ahora, las palabras del conde de Salvatierra apuntan a un nuevo capítulo de distanciamiento. Eugenia, por su parte, ni confirma ni desmiente la ruptura, dejando en el aire el verdadero estado de su relación.