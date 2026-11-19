Claudia Stilianopoulos ha querido poner fin a las especulaciones sobre su vida sentimental y aclarar, de una vez por todas, qué relación mantiene actualmente con Ernesto de Hannover. Aunque la hija de la recordada Pitita Ridruejo y el príncipe alemán anunciaron el final de su noviazgo después de cuatro años juntos, las imágenes de ambos compartiendo planes, paseos y momentos de complicidad durante los últimos meses habían alimentado los rumores sobre una posible reconciliación. Una posibilidad que la escultora ha descartado ahora de manera tajante ante las cámaras, aunque sin esconder el cariño que sigue sintiendo por quien fuera su pareja.

La ocasión para pronunciarse ha llegado este martes, 18 de noviembre, durante su asistencia al funeral de Esperanza Sangües, celebrado en la iglesia de San Fermín de los Navarros de Madrid. A la salida del templo, Claudia ha atendido a los medios de comunicación y ha respondido a las preguntas sobre su situación sentimental con el aristócrata. Cuando le han preguntado si continuaban juntos, su contestación no ha dejado lugar a dudas: «No, no estamos juntos. Somos buenos amigos». Una aclaración con la que confirma que, pese a la cercanía que todavía existe entre ellos, su historia de amor pertenece al pasado.

La relación entre Claudia Stilianopoulos y Ernesto de Hannover comenzó en el verano de 2021 y durante estos años se ha caracterizado por la discreción de la artista, que siempre ha intentado mantenerse al margen de las polémicas que rodean al príncipe. Su noviazgo se prolongó durante aproximadamente cuatro años y estuvo marcado también por los problemas de salud del aristócrata, al que Claudia acompañó en algunos de sus momentos más delicados. A finales de 2025, sin embargo, la pareja decidió poner fin a su relación sentimental. Una ruptura que, como ella misma se ha encargado de explicar en distintas ocasiones, no implicaba necesariamente desaparecer de la vida del otro.

De hecho, las apariciones públicas de ambos han sido constantes desde que trascendió su separación. Sus encuentros, los paseos compartidos y, especialmente, las fotografías publicadas el pasado verano durante unos días juntos en Marbella provocaron que muchos se preguntaran si habían decidido darse una nueva oportunidad. También contribuyeron a alimentar esas sospechas algunas declaraciones anteriores de la escultora, que nunca ha ocultado que Ernesto sigue siendo una persona importante para ella. Sin embargo, Claudia ha querido dejar claro que la complicidad que se aprecia entre ambos no debe confundirse con una reconciliación: su vínculo ahora es el de dos buenos amigos.

La defensa de Claudia Stilianopoulos a Ernesto de Hannover

Más allá de aclarar su situación sentimental, la hija de Pitita Ridruejo ha aprovechado su encuentro con la prensa para dedicar unas palabras especialmente cariñosas a su ex pareja. Lejos de marcar distancias o alimentar cualquier tipo de polémica, Claudia ha defendido el carácter del príncipe alemán, cuya relación con los periodistas ha estado marcada en numerosas ocasiones por sus enfrentamientos y sus reacciones poco amables ante determinadas preguntas. Una imagen pública que, según la escultora, no refleja cómo es Ernesto en su vida privada.

«Es muy buena persona, aunque le veáis siempre con un carácter fuerte. Es una persona maravillosa», ha asegurado, dejando claro que su opinión sobre él no ha cambiado después de la ruptura. Preguntada por las tensiones que el aristócrata suele protagonizar cuando se encuentra con los reporteros, Claudia incluso ha tratado de ponerse en su lugar y ha reconocido que ella misma se siente intimidada en algunas ocasiones. «A mí me intimidáis. Sí, entonces entiendo que a él también. Lo lleváis haciendo toda la vida», ha comentado, justificando así, en cierta medida, las reacciones que tanto han dado que hablar.

La escultora también ha definido a Ernesto como alguien «original» y «único», dos calificativos que reflejan la admiración que todavía siente por él. Y es que, pese a que su relación sentimental terminó, Claudia no parece dispuesta a renunciar al afecto y al respeto que ha construido durante estos años junto al príncipe. Incluso cuando le han planteado si la vida del aristócrata podría convertirse algún día en un libro o una serie, ha reconocido que tendría material de sobra: «Tiene una vida muy interesante, claro».

No es la primera vez que Stilianopoulos explica que para ella una ruptura no tiene por qué significar una desaparición definitiva. Ya a principios de año, cuando comenzaron a surgir informaciones sobre el final de su noviazgo, la artista dejó entrever que seguía manteniendo una relación cercana con Ernesto y que no era partidaria de abandonar a las personas a las que quiere simplemente porque cambie el vínculo que las une. Una filosofía que parece haber puesto en práctica con el príncipe, que incluso llegó a pasar parte de las pasadas Navidades en su casa.

Por ahora, Claudia insiste en que no han retomado su romance y que Ernesto se encuentra «divinamente». Sus palabras dibujan una relación que ha cambiado de naturaleza, pero en la que siguen existiendo la confianza, el cariño y la complicidad. Después de cuatro años juntos, la escultora y el exmarido de Carolina de Mónaco han optado por mantener su vínculo lejos de las etiquetas sentimentales. Y, a juzgar por la defensa que Claudia ha hecho de él ante los periodistas, el príncipe alemán continúa ocupando un lugar muy especial en su vida.