Todos hemos crecido con las canciones de La Oreja de Van Gogh. Cuentan con innumerables éxitos y se les acumulan los números uno. Hace un año se anunció el regreso de Amaia a la La Oreja de Van Gogh tras estar casi 18 años fuera de la banda y desde entonces no ha parado de estar en el punto de mira.

El regreso que desató la polémica

La primera vez que la vimos subida a los escenarios después de haber estado un tiempo dedicándose a sí misma y velando por su propia salud fue el 21 de julio de 2024, en uno de los cuatro conciertos de Karol G. En ese encuentro, Amaia desprendió su propia luz cantando la canción de Rosas. Un tema publicado en el año 2003. Durante aquel momento, Amaia llegó a decir que nunca imaginaría que volvería a pisar un escenario. Después de este momento, Amaia agradeció a través de un post en Instagram todo lo sucedido aquel día.

Con el paso del tiempo, hasta su esperado regreso. Han sido muchos los que han expresado su opinión sobre esto. Como es el caso del experto musical Israel del Amo, que expresó en un vídeo en sus redes sociales a principios de año sus posibles dudas sobre la preparación vocal de la cantante: «Se la escucha descontrolada y con una técnica vocal un poco descuidada». No obstante, meses más tarde valoró positivamente las mejoras y las óptimas decisiones que había tomado la banda de cara a sus shows. De hecho, expresó: «Se la ve muchísimo más segura encima del escenario. Vocalmente también ha habido una evolución bastante notoria».

Más allá de estas declaraciones, la propia artista ha opinado recientemente acerca de todo lo que se ha estado comentando tras su regreso. Amaia es consciente de lo que dicen las redes, pero opina que esos fragmentos no representan la totalidad del concierto.

Y en eso tiene toda la razón. ¿Cuántos clips hemos visto de la cantante cantando bien? Al parecer, eso no interesa a sus haters. De hecho, el propio bajista de la banda, Álvaro Fuentes, ha salido en defensa de la cantante y ha comentado que lo importante es todo lo que queda fuera de esos vídeos.