Con las entradas agotadas y miles de personas cantando sus canciones, Amaia Montero vuelve a vivir una de las alegrías que le ha dado La Oreja de Van Gogh. Pero el reencuentro con el grupo también la ha colocado bajo una lupa. Desde que arrancó la gira, en las redes sociales se han multiplicado los comentarios sobre su voz, su aspecto físico y su relación con sus compañeros.

Amaia ha admitido que volver a subirse a un escenario después de siete años le produjo vértigo. A la emoción de cantar de nuevo con el grupo se sumó la exigencia de recuperar el ritmo de los directos con todas las miradas puestas en ella. La confianza con sus compañeros le ha ayudado a sobrellevar los primeros conciertos y, con la gira ya en marcha, asegura que está disfrutando mucho de esta etapa.

La vocalista también ha hablado durante la entrevista con Aimar Bretos en Hoy por Hoy de los vídeos que circulan en redes. Reconoce que en algunos se ven errores, algo que puede ocurrir en cualquier directo, y recuerda que esos fragmentos apenas recogen unos segundos de lo que vive el público. «No creo que me merezca esto», ha dicho. El bajista, Álvaro Fuentes, ha puesto el foco en lo que queda fuera de esos vídeos, desde el ambiente de la sala hasta la respuesta de la gente. La banda también ha rechazado las insinuaciones de que sus integrantes se estén aprovechando del regreso de Amaia.

La salida de Leire Martínez y un disco en marcha

En la conversación también ha salido el nombre de Leire Martínez. Álvaro Fuentes ha explicado que sus caminos musicales se habían ido distanciando y ha celebrado que a la cantante le vaya bien en su nueva etapa. Sobre Pablo Benegas, que decidió no incorporarse a la gira, sus compañeros han asegurado que siguen siendo amigos y han dejado en manos del guitarrista la explicación de su ausencia.

Casi tres décadas después de darse a conocer en un concurso musical en San Sebastián, La Oreja de Van Gogh vuelve a reunir a varias generaciones en sus conciertos. La gira seguirá durante 2027 con citas en España, América y el Royal Albert Hall de Londres. La banda ya tiene canciones en camino y prevé dedicar tiempo al nuevo disco cuando termine la gira.