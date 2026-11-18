La cantante Rosalía se ha convertido esta semana en uno de los rostros más buscados debido a que acaba de lograr nueve nominaciones a los premios Grammy, lo que la convierte en la segunda artista más nominada de esta edición por detrás de RAYE, que encabeza la lista con 11 candidaturas. Todo un hito para la cantante que está triunfando en todo el mundo con su último trabajo. Entre todas las nominaciones que ha obtenido para los Grammys destacan de LUX (Complete Works), candidato a Álbum del Año, y a Berghain, que es candidata a los premios de Grabación del Año y de Canción del Año. Además, se acaba de anunciar que el actor Javier Bardem y la cantante Rosalía compartirán cartel por primera vez en Wet, la nueva película de la directora Alma Har’el.

Esta oportunidad está claro que va a ser un nuevo paso de la carrera como actriz para Rosalía, que por ahora solo había participado como actriz en un pequeño cameo en la película de Pedro Almodóvar Dolor y gloria y en un papel secundario en la tercera temporada de Euphoria, la serie de HBO, donde compartió la mayor parte de su trama con Zendaya.

Todo lo que sabemos de la película Wet

Por ahora no tenemos muchos datos sobre esta nueva película, pero ya se ha anunciado que Wet será producida por Fifth Season, 193 (A Legendary Company), la propia Har’el, Christopher Leggett y Riva Marker para Linden Entertainment. Como productores ejecutivos estarán Christopher Slager y Graham Taylor, de Fifth Season, junto a Patrick Wachsberger y Ashley Stern, de 193.

En cuanto la producción lo único que se sabe es que la previsión es que el rodaje comience en República Dominicana durante 2027. Sobre la trama solo se sabe que se trata de un drama familiar y se centra en un grupo de personas adineradas a bordo de un yate privado en alta mar.

En cuanto al guion por ahora solo sabemos que ha sido escrito por la directora Alma Har’el junto a Christian Stangeby, que es la fundadora de la productora Zusa Pictures, la cual es conocida por su trabajo en cintas como la película indie Honey Boy y la miniserie de misterio y suspense de Apple TV La dama del lago que estaba protagonizada por la conocida actriz Nathalie Portman.

Otro de los datos que conocemos es que Lionsgate ha adquirido los derechos de distribución de Wet para Norteamérica y Reino Unido, en una operación cerrada con Fifth Season y 193. Estaremos muy atentos a todo lo que se anuncie sobre esta película que seguro que va a convertirse en una de las cintas más esperadas del próximo año.

El reparto de esta nueva película

El protagonista de esta cinta será el español Javier Bardem y Rosalía tendrá en esta película su primera oportunidad de trabajar como actriz en una gran producción internacional. El actor ha sorprendido recientemente a todos con su potente interpretación en El ser querido de Rodrigo Sorogoyen junto con la actriz Victoria Luengo y el 12 de febrero de 2027 se estrenará la película Búnker en la que comparte cartel con la actriz Penélope Cruz. También el 19 de noviembre debutará como actor teatral en la obra ¡Chéjov, Chéjov! junto al director Juan Carlos Corazza en el Espacio Zafra Teatro de Madrid.

Además, ya se ha confirmado que en la película Wet tendrán también un papel de peso la actriz sueca Rebecca Ferguson conocida por sus trabajos en Dune y Misión Imposible y la actriz Connor Storrie a la que solo conocemos por su interpretación en la serie Heated Rivalry.

También estarán en el reparto de esta película los actores Odessa A’zion, al cual hemos visto en la película Marty Supreme con el actor Timothée Chalamet y Lukas Haas, el cual es conocido por haber dado vida en su infancia al niño prodigio de la película Único testigo y que recientemente ha formado parte del elenco de la serie Spider-Noir.

Por ahora, el rodaje de la película Wet será uno de los planes de la cantante Rosalía para el próximo año. La cantante y actriz también está pendiente el estreno de la tercera temporada de la serie Euphoria en HBO, donde Rosalía volverá a interpretar el papel de una bailarina llamada Magick.

El 7 de febrero de 2027 se celebrará la ceremonia de entrega y sabremos si Rosalía ganará alguno de los premios Grammy. Hay que recordar que en los Latin Grammy 2026 Rosalía obtuvo seis galardones, entre los que se encontraban el de Álbum del Año por Lux y Canción del Año por La Perla. También la cantante tiene previsto participar en festivales internacionales en la primavera y verano de 2027 como Coachella, Primavera Sound o Lollapalooza.