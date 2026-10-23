Rosalía triunfa en los premios Billboard de la música latina: todos los ganadores

La pasada noche del 22 de octubre, los amantes de la música tuvieron la oportunidad de ser testigos de la esperada entrega de premios de los Billboard. Presentada bajo el nombre de Premios Billboard de la Música Latina 2026, el público tuvo la oportunidad de ver sobre el escenario a grandes rostros del panorama musical como Rosalía, Pablo Alborán, Carlos Rivera, Yahritza y Su Esencia, Manuel Turizo, Ozuna y Fuerza Regida, entre otros. De hecho, esta última agrupación fue la que más premios se llevó. Y es que pasaron por el escenario a recoger un galardón en ocho ocasiones.

En el caso de Rosalía, fue premiada con un total de tres premios. Y es que fue coronada también en la categoría de álbum Top Latin Pop del año por LUX, su último proyecto discográfico. Un galardón que recibió muy emocionada y agradecida. «Gracias por el lugar que me has dado, por todos estos años de inspiración y aprendizaje. Espero seguir encontrando maneras de devolver todo el amor y la generosidad que me has brindado», manifestó Rosalía al agradecer a la región por el éxito que ha tenido. «No sé si LUX es un disco pop, espero que sí, pero lo que sé es que soy de Barcelona y hago música en español», comenzó diciendo en su discurso.

«Que viva la música en español. Ni ningún afternoon ni ningún hello», comentó. Cabe señalar que Rosalía intentó aplicar un poco de humor en su discurso con esta última frase. Pues, en el mundo cibernético es conocida por la abogada y presentadora cubanoestadounidense Ana María Polo, que la dijo en su programa de televisión Caso Cerrado. Sin lugar a dudas, una noche de muchas emociones que no ha dejado indiferente a nadie. Pero, ¿quiénes han sido el resto de ganadores? Realizamos un repaso por la lista oficial.

Lista de ganadores de los ‘Premios Billboard de la Música Latina 2026’

Artista del Año: Bad Bunny

Artista del Año, Debut: Omar Courtz

Gira del Año: Bad Bunny

Artista Crossover del Año: Burna Boy

Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny

Global 200 Canción Latina del Año: Marlboro Rojo, de Fuerza Regida

Artista de los Fans (nueva categoría): Karol G

Hot Latin Songs y Top Latin Albums

Hot Latin Songs, Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

Hot Latin Songs, Artista del Año, Femenina: Karol G

Hot Latin Songs, Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

Hot Latin Songs, Colaboración Vocal del Año: Peso Pluma y Tito Double P, Daño

Top Latin Album del Año: Peso Pluma y Tito Double P, DINASTÍA

Top Latin Albums, Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

Top Latin Albums, Artista del Año, Femenina: Karol G

Top Latin Albums, Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

Por género

Regional mexicano, Álbum del Año: Peso Pluma y Tito Double P, DINASTÍA

Regional mexicano, Artista Solista: Peso Pluma

Regional mexicano, Artista Dúo o Grupo: Fuerza Regida

Pop latino, Artista Solista: Rosalía

Pop latino, Álbum del Año: Rosalía por LUX

por LUX Latin Rhythm, Artista Solista: Bad Bunny

Latin Rhythm, Dúo o Grupo: Wisin & Yandel

Compositor del Año: Bad Bunny

Premios especiales