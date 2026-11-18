Pasó 17 años dando las noticias a España y ahora cuida un huerto. Pedro Piqueras, jubilado desde diciembre de 2023, explica cómo es su día a día lejos de los focos.

Nacido en Albacete en 1955, suma ya casi tres años lejos de ser la cara conocida del telediario y asegura haber encontrado en la jubilación su ritmo vital. Sus declaraciones recientes dibujan una rutina tranquila, pero lejos de la inactividad, su día empieza cuando la mayoría de los españoles aún duerme.

Dormir poco y madrugar mucho

Según ha explicado, se acuesta pronto y no necesita muchas horas de sueño. «Me acuesto pronto y no duermo mucho tampoco. Me levanto entre las 5 y las 6.30 de la mañana». Un tramo del día que, en su opinión, es el mejor para leer y hacer yoga.

El periodista afirmó que «La diferencia entre el gallo y yo es que el gallo se despierta con el sol y yo no». Matizó que en su casa no tiene gallo, porque los vecinos podrían no tolerarlo.

Los efectos visibles del yoga

El yoga se ha convertido en un pilar de su bienestar físico. Piqueras admite que ha ganado flexibilidad y, según ha trascendido, algunos kilos menos. Lo comentó con ironía en televisión, al reconocer que quizá el resultado no se aprecie a simple vista.

Un desayuno abundante

La alimentación es el otro eje de su rutina. Su primera comida del día combina pan tostado con aceite de oliva y mermelada de fresa, yogur de coco con uva moscatel, café con leche de almendras y tortilla francesa, un plato para comenzar el día que aporta energía y proteínas.

Huerto, gallinas y una casa en Budapest

Vive en una casa cercana a la sierra madrileña, donde cuida cinco gallinas y tiene su propio huerto, una actividad que conecta con su infancia en el entorno agrario de su ciudad natal. A esta vivienda se le suma un refugio en Budapest, que adquirió para disfrutar del anonimato.

Una reflexión sobre el tiempo, plasmada en un libro

Piqueras ha sintetizado su balance personal en Cuando ya nada es urgente. Llegar, estar y saber irse, publicado en 2025. En él repasa su trayectoria profesional y cuestiona la inmediatez que domina la vida cotidiana. En sus presentaciones ha admitido que quizá debió prepararse antes para disfrutar de esta etapa, en lugar de aplazarla hasta el retiro.

Pese a su alejamiento de los platós, mantiene vínculos con la profesión mediante colaboraciones esporádicas en tertulias, entrevistas, charlas y presentaciones de su obra.