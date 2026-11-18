El debate sobre los derechos de las propiedades intelectuales siempre ha sido un tema candente en Hollywood. Quién controla las historias, recibe los beneficios y cómo se reciclan las franquicias y los universos habitualmente deriva en conflictos creativos y en páginas y páginas de cláusulas sobre regalías, dominios públicos y derechos de explotación. ¿Deberían pertenecer las historias a los creadores o a los estudios que las hacen posibles con su capital económico? Sylvester Stallone, por ejemplo, lleva años intentando recuperar el control de Rocky y ahora, el turno le ha llegado a una de las obras de ciencia ficción clave de finales del siglo XX: las hermanas Wachowski quieren que se les devuelva el dominio autoral de la saga Matrix.

Cuando David Ellison efectuó la compra de Warner Bros. a su abanico de contenidos en Skydance, se asumió que la mayoría de IP de la major absorbida pasarían a formar parte del catálogo de la empresa que dirige Ellison. Entre otras cosas, porque la operación ha costado alrededor de 111.000 millones de dólares. Sin embargo, y tal y como cuentan desde Puck News, Lana y Lilly Wachowski ya le han notificado formalmente al conglomerado que van a ejercer su parte en la rescisión de derechos de autor de la propiedad, por lo que a comienzos de 2029, Neo podría «despertar» del sistema de estudios y las directoras y guionistas iniciar su particular seguimiento de una colección de películas que, por otra parte, han ido devaluando su potencial desde la primera entrega, estrenada en 1999.

Las hermanas Wachowski quieren recuperar los derechos de ‘Matrix’

El momento no puede ser más inoportuno. Warner, ya en manos de Skydance, se encuentra desarrollando Matrix 5 de la mano del director Drew Goddard (guionista de The Martian y Proyecto Salvación). Y, aunque al principio rechazaron una participación de forma activa, el medio norteamericano revela que el tándem familiar ha ido aumentando su implicación en los últimos meses.

A falta de dos años para que la rescisión entre en vigor, Skydance deberá abordar la posibilidad de negociar una nueva cesión de derechos que le permita seguir produciendo precuelas, secuelas y demás derivados de la propiedad intelectual.

Conforme cuenta el periodista e insider Eriq Gardner, en el equipo de Ellison son optimistas, pues el año pasado llegaron a un acuerdo con los herederos de Mario Puzo, los cuales querían recuperar la IP de El Padrino.

La última entrega, Matrix Resurrections (2021), fue un desastre para la crítica y la taquilla. Dirigida por Lana Wachowski, la cinta tuvo partida presupuestaria de 190 millones de dólares y apenas recaudó 157 millones en el box office internacional.

¿Qué sabemos de ‘Matrix 5’?

De momento no se ha revelado el argumento oficial y, con la situación delicada por la disputa de derechos, todo podría ralentizarse más de lo debido. Goddard escribe y dirige lo que a priori debería ser un reboot, mientras que Lana Wachowski ejerce como productora ejecutiva. Será la primera vez en la que ninguna de las hermanas se siente en la silla de director en una entrega de la franquicia.