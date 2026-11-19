La faceta más conocida de José Luis Martínez-Almeida está ligada a la política. Sin embargo, detrás de su actividad institucional existe una historia familiar que ha tenido una influencia determinante en su manera de entender la vida.

El alcalde ha hablado en distintas ocasiones de sus orígenes, de la educación que recibió y de las personas que marcaron su infancia, dejando claro que gran parte de su personalidad se explica por las enseñanzas que recibió en casa.

A sus 51 años, mira hacia atrás con especial cariño cuando recuerda a sus padres y a sus hermanos. Procedente de una familia numerosa, creció rodeado de personas que le inculcaron la importancia de la responsabilidad, la constancia y el compromiso con aquello que uno decide emprender. Unos principios que, según ha reconocido, continúan acompañándole tanto en su vida profesional como en el ámbito privado.

Durante una entrevista, el dirigente popular explicó que su entorno familiar fue fundamental para construir su carácter. «Mi familia era creyente y practicante, que predicaba con su ejemplo. Me transmitieron muchos valores como el trabajo constante, el esfuerzo y la pasión para vivir la vida», comentó en ABC.

La influencia de sus padres

Rafael Martínez-Almeida y León y Ángela de Navasqüés fueron dos figuras esenciales en la vida del alcalde. De ambos conserva recuerdos que han contribuido a definir su manera de relacionarse con los demás y de afrontar las dificultades. Aunque reconoce que en su hogar también había discusiones y momentos de tensión, siempre ha destacado el ambiente familiar en el que creció.

Almeida ha explicado que sus progenitores eran muy divertidos, una característica que terminó incorporando a su personalidad. Aprendió a no tomarse demasiado en serio y a encontrar motivos para reírse incluso de sí mismo, algo que considera una enseñanza especialmente valiosa.

En aquella conversación también identificó qué aspectos concretos había heredado de cada uno. De su madre recibió su afición por el Atlético de Madrid y una manera combativa de enfrentarse a los problemas. En cambio, de su padre recuerda especialmente su capacidad para intentar acercar posturas cuando surgían desacuerdos.

De esta forma, el alcalde ha insistido en que sus padres mantuvieron una relación muy feliz. Por eso, cuando habla de su infancia, no se limita a recordar las normas y los valores que recibió, sino también los momentos de convivencia que contribuyeron a construir una familia unida.

La infancia del alcalde de Madrid

José Luis Martínez-Almeida fue el menor de seis hermanos, una circunstancia que recuerda con especial simpatía. Crecer en una casa con tantos niños significaba compartir prácticamente todo, desde los espacios hasta las comidas y los pequeños privilegios cotidianos. Una experiencia que, según ha contado, tuvo sus particularidades y que recuerda como una etapa especialmente feliz.

El propio político ha llegado a recomendar la experiencia de crecer en una familia numerosa, aunque reconoce con humor que él no es precisamente el mejor ejemplo para defenderla. Entre las anécdotas que conserva de aquellos años destaca una costumbre durante las comidas: había que estar atento y comer deprisa si uno quería conseguir las mejores porciones.

La historia de sus abuelos

Las raíces de los Martínez-Almeida también están vinculadas a una trayectoria familiar de la que el alcalde se ha mostrado orgulloso. Uno de los episodios que más ha destacado tiene que ver con su abuelo paterno, que fue miembro del Consejo Privado de don Juan de Borbón.

El abuelo de Almeida ejerció como abogado del Estado y llegó a convertirse en el más joven de la historia en acceder a ese puesto. Una trayectoria profesional que forma parte de la memoria familiar y que el alcalde ha recordado en diferentes ocasiones.

Por parte materna también existen antecedentes vinculados a la participación social y educativa. Su familia estuvo relacionada con la Confederación Española de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica, mientras que su madre mantuvo una vinculación activa con el Partido Popular en el distrito madrileño de Tetuán.

La pérdida de sus padres ha marcado inevitablemente esta etapa de su vida. Su padre falleció en 2012 y su madre murió siete años después, en 2019. Desde entonces, los recuerdos de ambos han adquirido todavía más importancia para el dirigente, que continúa recurriendo a sus enseñanzas cuando habla de sus prioridades personales.

Teresa Urquijo y su hijo

Con el paso de los años, Almeida ha formado su propia familia junto a Teresa Urquijo, con quien ha tenido un hijo. La llegada del pequeño ha supuesto una nueva experiencia para el alcalde y también una manera diferente de contemplar el futuro. Ahora, además de recordar lo que recibió de sus padres, tiene la responsabilidad de transmitir esos mismos principios a la siguiente generación.

El político ha reconocido que la paternidad le ha proporcionado una motivación añadida y ha cambiado algunas de sus perspectivas. «Tengo un aliciente más, dejar una sociedad mejor a mi hijo», ha explicado al hablar de esta nueva etapa.

Así, entre los recuerdos de sus padres, las anécdotas de una infancia compartida con cinco hermanos y la vida que ha construido junto a Teresa Urquijo, José Luis Martínez-Almeida encuentra en su familia una de las principales referencias de su identidad.