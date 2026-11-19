Los cinéfilos del mundo no han sido los únicos que han alucinado con el fichaje de Robert Pattinson como nuevo James Bond. El británico se impuso en un casting donde sonaron otros nombres como el de Callum Turner, Nicholas Hoult o Josh O’Connor y donde hemos sabido que el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, jugó un papel fundamental en la elección. Del mismo modo, no son pocos los nombres de la industria de Hollywood que han reaccionado al que es con diferencia uno de los grandes anuncios del calendario cinematográfico. Sin embargo, entre todas las respuestas, hace escasas horas el actor de Harry Potter y Crepúsculo recibió la bienvenida que todo neófito en el rol necesita cuando va a enfundarse por primera vez el esmoquin del espía de Ian Fleming. Nos referimos, cómo no, a la aprobación de uno de los ex 007 más queridos: Pierce Brosnan.

Aunque para los espectadores más jóvenes Daniel Craig es la figura que modernizó al personaje dentro de la industria, a través de un realismo crudo y secuencias de acción frenéticas, fueron en realidad las cintas de Brosnan las que trasladaron la esencia de la propiedad intelectual al siguiente nivel, mediante unos títulos desenfadados, cargados de humor y de situaciones imposibles en las que la versión del espía del intérprete irlandés solía salir del paso con chascarrillos y puro ingenio.

Pierce Brosnan protagonizó cuatro entregas de la franquicia: GoldenEye (1995), El mañana nunca muere (1997), El mundo nunca es suficiente (1999) y Muere otro día (2002). Todas fueron un éxito comercial y por ello, quizás no haya nadie mejor que el dos veces nominado al Globo de Oro para autorizar la entrada de Pattinson al distinguido club del doble 0.

Pierce Brosnan le da la bienvenida a Robert Pattinson como James Bond: «Disfruta el viaje»

A través de su cuenta de Instagram, Brosnan publicó una imagen del protagonista de The Batman caracterizado como el espía (realizada con IA), acompañando a la misma con un texto en el que decía lo siguiente:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial)

«Querido Robert, bienvenido al mundo de Bond. Vas a ser magnífico. Tengo buenos recuerdos de nuestro tiempo juntos haciendo Recuérdame. Ha sido una alegría verte crear un notable cuerpo de trabajo e ir paso a paso. Disfruta el viaje. Grá mor, Pierce».

El veterano actor se refiere al título de Allen Coulter protagonizado por Pattinson y estrenado en 2010. Antes de encarnar al icónico agente, la estrella de 40 años volverá a colocarse el traje de superhéroe en The Batman 2.

Hollywood, en busca de un villano y una chica Bond

Con Pattinson liderando el proyecto y Denis Villeneuve (La llegada, Sicario) a los mandos de la dirección, el estudio está ahora en plena fase de encontrar a la próxima chica Bond y a un villano que esté a la altura.

Rumores aparte, perfiles como Brad Pitt o Florence Pugh se han propuesto para plantarle cara al debut en el MI6 del hombre que en poco menos de un mes, irrumpirá en el desierto de Arrakis con su enigmático personaje en Dune: Parte tres.