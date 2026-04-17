Ayuntamiento de Palma y los sindicatos de la Policía Local sellan un acuerdo para poner fin al conflicto

El Ayuntamiento de Palma y los sindicatos de Policía Local sellan un acuerdo para poner fin al conflicto laboral por el denominado Plan de Ordenación Policial. El acuerdo contempla la incorporación de un complemento vinculado a la conducción de vehículos de emergencia, en reconocimiento a las condiciones especiales y de riesgo que conlleva esta función.

Asimismo, se introduce un complemento de especial dedicación, destinado a reflejar el incremento sostenido de la carga de trabajo en los últimos años. Por otro lado, el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar la introducción de los fines de semana y festivos dentro del complemento específico.

El acuerdo permitirá avanzar en la mejora organizativa y en la adecuación de las condiciones del cuerpo en un encuentro celebrado este viernes en el que han participado las organizaciones sindicales con representación en la Policía Local (CSIF, CCOO, UGT, SPPM/SPPME y ATAP), con quienes el Consistorio ha consensuado una serie de medidas orientadas a adecuar determinados complementos retributivos a la realidad actual del servicio policial.

Junto a este conjunto de medidas, ambas partes se han comprometido a convocar mesas de trabajo en las que participarán sindicatos, responsables de Función Pública y de la Policía Local, con el objetivo de seguir impulsando el modelo policial iniciado al comienzo de la legislatura.

Con este acuerdo, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, reafirma su compromiso inequívoco con la Policía Local, orientado a mejorar las condiciones del cuerpo y a reforzar sus medios humanos y materiales, con el objetivo de dotar a Palma de una policía acorde a las necesidades de la ciudad.

En este sentido, desde el inicio de la legislatura ya se han dado pasos significativos para el incremento de la plantilla con la puesta en marcha de distintas OPEs que suponen la incorporación progresiva de 325 agentes hasta 2027, destacando también la dotación al área de Seguridad Ciudadana del mayor presupuesto de su historia, que asciende a 136 millones de euros.