El conflicto salarial con la Policía Local obliga a reorganizar el gobierno municipal del PP en Palma. El portavoz adjunto y teniente de alcalde, Llorenç Bauzá, será el que asumirá la cartera de Función Pública, que hasta ahora dirigía la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste.

De este modo, el área que dirigirá Bauzá pasará a denominarse Función Pública, Medio Ambiente, Sostenibilidad, Espacios Naturales, Bienestar Animal e Innovación e incorporará la Dirección General de Función Pública.

Por su parte, el área dirigida por Mercedes Celeste pasará a denominarse Hacienda, Contratación y Patrimonio y contará con dos direcciones generales: la Dirección General de Contratación, Calidad y Atención a la Ciudadanía, y la Dirección General de Patrimonio.

Detrás de esta reorganización interna está, sin duda, el conflicto con unos sindicatos policiales que exigen la materialización de un plan de reordenación de la plantilla que contempla incrementos salariales y pluses valorados en más de 10 millones de euros anuales.

La presión de los sindicatos a Celeste se ha saldado con esta reorganización interna que provocará que sea ahora Bauzá el que tenga que lidiar con unos sindicatos que se manifestarán este jueves aprovechando el pleno municipal.

Una marcha convocada por los sindicatos CSIF, Sindicato Profesional de la Policías Municipales de España, UGT y CCOO desde el cuartel de Sant Ferran hasta la plaza de Cort para reclamar la puesta en marcha del Plan de Ordenación del cuerpo.

Las organizaciones sindicales han señalado que se acabó el tiempo de las «quejas en los pasillos» y los «lamentos en los grupos de WhatsApp», por lo que han decidido manifestarse el mismo día en que se celebra el pleno del Ayuntamiento de Palma del mes de febrero.

El jueves, marcha

En un comunicado conjunto, los sindicatos han afirmado que este día se decide «si quieren seguir siendo ignorados» o si «obligan a que se les escuche con el respeto que merece la placa».

Los sindicatos han asegurado que esta movilización es una oportunidad «única» para dejar claro que «no son fichas en un tablero político», sino «profesionales que sostienen esta ciudad». Asimismo, han recalcado que el plan de ordenación y la dignidad salarial «no caerán del cielo», por lo que han llamado a «conquistarlas en la calle».

Por este motivo, han animado a sus compañeros a participar si se sienten «ninguneados», si están «hartos de cobrar una miseria por sacrificar tus domingos» o si creen que «su seguridad jurídica no vale nada para quienes mandan desde un despacho».