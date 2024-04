Los sindicatos de la Policía Local de Palma amenazan con abrir el primer conflicto al alcalde Martínez

Los sindicatos de la Policía Local de Palma amenazan con abrir el primer conflicto laboral serio al alcalde del PP en Palma, Jaime Martínez, cuando no se cumple ni un año desde que llegó a la Alcaldía en junio del pasado año. Cinco centrales sindicales del Cuerpo policial han unido sus fuerzas frente al gobierno municipal en minoría del PP para exigir las mejoras salariales y laborales que no lograron con el ex alcalde socialista, José Hila.

Si durante la pasada legislatura las protestas fueron mínimas o meramente simbólicas, pese a la nefasta gestión realizada durante ocho años por el anterior gobierno municipal que puso patas arriba el cuartel de San Fernando, no parece que ahora vaya a ocurrir lo mismo, y cinco sindicatos policiales UGT, CCOO, CSIF, ATAP y SPPME, han anunciado ya a sus afiliados la intención de sacar las pancartas a la calle.

Un golpe bajo para un primer edil cuya primera visita nada más tomar posesión del cargo fue al cuartel de la Policía Local, para expresar su apoyo y compromiso a los mandos y números del Cuerpo cuando decenas de ellos aún estaban imputados en presuntos casos de corrupción policial que finalmente quedaron en nada, con el agravante de que los agentes no tuvieron respaldo, ni apoyo alguno, por parte del anterior gobierno municipal.

Pero no parece que haya tranquilidad ni el diálogo necesario en el cuartel con la nueva dirección del Cuerpo de la Policía Local, como quedó demostrado esta semana, después de que el pasado día 24 del presente mes de abril, los sindicatos policiales abandonaran la mesa de negociación con el Ayuntamiento de Palma, en protesta por no querer abordar la negociación del denominado Plan de Ordenación y Adecuación Salarial.

En teoría, sería el jefe de la Policía Local, Guillem Mascaró, el encargado de negociar directamente con los sindicatos policiales esta cuestión, tal y como les informó el departamento de Gobierno Interior a los representantes sindicales y, de hecho, ya tendrían que haber arrancado esas negociaciones, cosa que aquellos negaron y, en señal de protesta, abandonaron la reunión.

Los sindicatos policiales exigen al concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Civismo del Ayuntamiento de Palma, Miguel Busquets, igualar el complemento específico del Cuerpo de Bomberos con el de la Policía Local dado que diferencia retributiva es un 75% superior para los primeros, pese a pertenecer al mismo grupo funcionarial: 36.000 anuales bomberos frente a los 17.000 de los policías.

Por ello reclaman una adecuación salarial, justa que no menosprecie la labor y el compromiso de los policías con respecto a otros Cuerpos de la Administración y una correcta distribución de las jornadas laborales, mediante la aplicación de índices correctores.

Como han anunciado estos cinco sindicatos, si el alcalde no acepta el compromiso firme de negociar estas mejoras salariales y organizativas en la reunión que mantendrán el próximo 10 de mayo,» comunicaremos a la Delegación del Gobierno la intención de hacer una concentración el día 15 de mayo en la calle Cadena de Palma».

«Es el momento de estar preparados, para demostrar quienes somos y cómo se las gastan los policías de Palma cuando estamos unidos».

Uno de los sindicatos que firma este manifiesto conjunto, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME-IB) va más allá en sus críticas, y en una nota a sus afiliados afirma que «la soberbia de este equipo no tiene límite».

«Hablar y argumentar con alguien que no quiere escuchar es perder el tiempo. Por este motivo hemos abandonado la mesa ya que ahora mismo lo único que nos interesa son nuestras reivindicaciones, el resto nos sobra. Por supuesto que se han ofendido, pero es algo que a estas alturas ya no nos debe importar».

Y concluye el comunicado a sus afiliados que «nuestra línea de actuación está clara. No conocen la negociación, sólo entienden la movilización y el ruido que les pueda molestar a nivel político».