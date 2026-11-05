Las redes estallan contra el delegado del Gobierno en Baleares por criticar el desalojo de la acampada: «Preocúpate por los corruptos del PSOE»

El nuevo delegado del Gobierno en Baleares, el socialista Pere Joan Pons, parece estar abonado a la polémica. Las redes sociales han estallado contra el dirigente político mallorquín después de que este criticara abiertamente la decisión del Ayuntamiento de Palma de desmantelar la acampada por el derecho a la vivienda de la Plaza de España que incumplía la ordenanza cívica.

La controversia se ha desatado después de que el representante del Gobierno de Pedro Sánchez en las Islas defendiera a unos acampados que él mismo se ha negado a desalojar durante más de un mes. «Quiero mostrar mi profunda preocupación por la actuación del Ayuntamiento de Palma sobre la acampada de Palma amparada por el derecho de reunión, y sin que haya ninguna petición oficial a la Delegación del Gobierno», manifestaba Joan Pons.

El pronunciamiento, sin embargo, no ha tardado en pasarle factura. La red social X se ha llenado rápidamente de reproches de usuarios indignados, que no dan crédito a que el máximo representante estatal en las Islas cuestione la recuperación de un espacio público clave para respaldar una ocupación que ha durado 37 días.

Vull mostrar la meva profunda preocupació per l’actuació de l’ajuntament de Palma sobre l’acampada de Palma emparada pel dret de reunió, i sense que hi hagi cap petició oficial a la Delegació del Govern — Pere Joan Pons Sampietro (@perejoanpons) November 4, 2026

Mientras algunos le exigían poner el foco en los escándalos de su propio partido, («Preocúpate por la manada de corruptos de tu gobierno (PSOE) mejor y deja que la gente normal pueda disfrutar de las plazas, no sólo unos vagos que la ocupan sin permiso»), otros le afearon la inacción institucional y el exceso de postureo virtual: «Pues pon una demanda… en lugar de estar hablando por aquí, lo cual no haría falta si tú hubieras hecho tu trabajo».

El respaldo a la firmeza del alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), también copó las respuestas, cargando con dureza contra la postura de Pons: «Ya no pintáis nada, ¿no lo veis? Jaime Martínez se ha pasado tu prepotencia por el forro y ya tenemos la Plaza de España libre de «parásitos comunistas» y ya podemos pasear tranquilos, hasta la Policía Nacional (a tus órdenes) daba cobertura».

En el plano administrativo y legal, los internautas tampoco compraron el argumento del delegado sobre la inviolabilidad de la protesta. Un usuario cuestionaba la barra libre del formato: «¿Desde cuándo el derecho de reunión es infinito en el tiempo y exime el pago de tasa de ocupación de espacio público?». En la misma línea, otro ciudadano zanjaba el asunto retratando el hartazgo vecinal tras semanas de bloqueo: «Preocupante es que dejéis a 4 parásitos que no tienen donde caerse muertos instalarse en una plaza durante un mes».

El malestar con Pere Joan Pons viene de lejos. Pese a contar con las competencias legales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo su mando para poner fin a la acampada, el delegado del Gobierno se negó en reiteradas ocasiones a autorizar y ordenar su desmantelamiento. Una inacción institucional que obligó al Ayuntamiento de Palma a tomar la iniciativa por la vía municipal a través de la Policía Local, después de que la Delegación ignorara las reiteradas peticiones de desalojo y prefiriera mantener su paraguas protector sobre la protesta.