El delegado de Gobierno en Baleares asegura que no hubo invasión en Ceuta: «Eran adolescentes con camisetas de la Selección Española»

El PSOE no pierde ocasión de blanquear y justificar lo que ocurrió en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. El ex senador por Mallorca y actual delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Pere Joan Pons, se ha montado su propia historia y niega que la entrada de más de 80.000 marroquíes a la ciudad autónoma fuese una invasión. Según su opinión, tan solo fueron «adolescentes con camisetas de jugadores de la Selección Española».

Así lo aseguró el pasado 29 de septiembre durante su intervención en la Comisión Mixta sobre Insularidad para responder al director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern balear, Manuel Pavón, quien estaba denunciando la grave crisis que atraviesan los ceutíes desde hace más de tres meses y que no dudó en calificar lo sucedido como una «invasión».

Sin embargo, lejos de reconocer el desbordamiento de las infraestructuras de acogida en Baleares por la llegada incesante de pateras, el dirigente socialista decidió arremeter contra Pavón y minimizó la grave crisis fronteriza con Marruecos.

«He estudiado derecho internacional, e invasión es una operación militar. Si usted entiende que adolescentes con camisetas de jugadores de la Selección Española cometen una invasión, yo le pido que se lo haga mirar», espetó el recién nombrado delegado del Gobierno en las Islas Baleares.

Al igual que los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez de relativizar con la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, estas declaraciones del dirigente mallorquín del PSOE tienen como objetivo reducir uno de los episodios de mayor tensión y asedio a la soberanía española en el norte de África a una simple anécdota protagonizada por jóvenes vestidos con camisetas de fútbol.

Lo dijo a pesar de que mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil confirmaron ante la juez María Tardón que, durante la entrada masiva de inmigrantes ilegales, avistaron seis embarcaciones marroquíes en el límite del mar territorial: dos interceptoras, dos patrulleras y dos barcos pequeños.

A su vez, presenciaron cómo agentes del país vecino guiaban activamente a los invasores hacia Ceuta mientras los militares marroquíes se quedaban de «brazos caídos». Un caos fronterizo que desencadenó graves problemas de coordinación entre las Fuerzas de Seguridad españolas sobre cómo contener la avalancha.

«Vaya usted a Ceuta y dígalo»

La réplica no se hizo esperar por parte de Manuel Pavón. Además de ratificarse en la Comisión Mixta, también cargó contra Pere Joans Pons en redes sociales. «¿Quién se lo tiene que hacer mirar? Sr. Delegado de Gobierno, no, no fueron adolescentes con la camiseta de la selección, fue una invasión, vaya usted a Ceuta y dígalo», indicó en la red social X.

¿Quién se lo tiene que hacer mirar? Sr. Delegado de Gobierno, no, no fueron adolescentes con la camiseta de la selección, fue una invasión, vaya usted a Ceuta y dígalo Nuevo Delegado de Gobierno, mismo discurso — Manuel Pavón (@ManuPavonIB) November 3, 2026

Las palabras de Pons resultan especialmente sangrantes teniendo en cuenta su actual rol institucional. Al frente de la Delegación del Gobierno en Baleares, recae sobre sus hombros la coordinación de la seguridad y el control de los flujos migratorios que continúan llegando sin freno a las costas de Mallorca, Ibiza y Formentera.

En lugar de ofrecer soluciones, refuerzos policiales o un plan de contingencia eficaz frente a las mafias que operan en las rutas marítimas, el dirigente del PSOE prefiere atacar a los representantes autonómicos que denuncian la cruda realidad del asedio fronterizo.