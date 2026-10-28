Los guardias civiles piden al nuevo delegado del Gobierno en Baleares que cubra las vacantes de una vez por todas

La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha pedido al nuevo delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, que adopte medidas ante la «insostenible crisis» de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el archipiélago, así como un nuevo modelo de insularidad.

La entidad ha afirmado este miércoles en un comunicado que las cifras presentadas por la administración como un «movimiento récord» en la cobertura de vacantes esconden un «truco» estadístico. Según los datos, se ha anunciado la cobertura de 384 vacantes, pero Jucil ha advertido de que solo 310 del total son agentes nuevos, y que los 74 restantes corresponden a traslados internos de unidad.

Según dicen, lo más «alarmante» es que 235 de los nuevos agentes solo están obligados a permanecer en las Islas durante un año, al tratarse de personal destinado forzosamente o alumnos en prácticas de la academia.

Además, a esta temporalidad se suma el goteo constante de renuncias y traslados. Así, después de la temporada estival, un total de 121 guardias civiles han abandonado Baleares, lo cual reduce «de forma drástica» el impacto de las nuevas incorporaciones, según Jucil.

Por islas, en Mallorca se han incorporado 211 agentes, de los cuales 147 tienen la obligación de permanecer solo un año, y ha sufrido 102 salidas. Ibiza ha sumado 59 guardias civiles, 55 de ellos con la obligación de ofrecer sus servicios en la isla durante un año, y ha perdido 24 agentes.

Mientras, Menorca ha recibido 32 efectivos, de los que 26 están obligados a permanecer un año, mientras que 13 se han marchado. Finalmente, Formentera ha registrado ocho incorporaciones, siete de ellas con el deber de un año de permanencia, y tres salidas.

La asociación ha denunciado que «todas las islas han perdido ya prácticamente el equivalente a la mitad de los agentes que acababan de incorporar» y ha avisado de que el próximo verano existe el «riesgo de perder más de 95% de los efectivos recién llegados este año en Ibiza, Menorca o Formentera, y más del 50% en Mallorca».

Un complemento de insularidad «ineficaz»

La asociación ha destacado que la reciente revisión del complemento de insularidad ha sido «un parche ineficaz que no frena la fuga de personal, no atiende a la realidad socioeconómica balear y perpetúa una falsa equiparación con el archipiélago canario».

En este sentido, Jucil ha subrayado que Mallorca es la isla «peor parada» en esta mejora presupuestaria, ya que es la que más efectivos ha tenido que absorber y la que más bajas ha registrado.

Además, han destacado que el problema de acceso a la vivienda y el coste de vida en las Islas «no es ajeno al resto de empleados públicos de la Administración General del Estado».

Medidas concretas

Por otra parte, han exigido a Pons que tome la iniciativa de forma urgente y que aplique medidas para garantizar la seguridad ciudadana.

Entre sus propuestas destaca la creación de un modelo propio de insularidad para Baleares, diseñado a medida para hacer frente a las dificultades particulares del archipiélago y que fije cuantías lineales.

Otras iniciativas son la aplicación del componente de trienios por insularidad, la aprobación de zona de especial singularidad y de incentivos internos y el uso del marco legal del Real Decreto Ley 19/2026, que contempla un margen de seis meses para adecuar las compensaciones.

Jucil ha indicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Baleares «no necesitan titulares efectistas ni maquillajes de vacantes», sino «voluntad política y soluciones retributivas y laborales dignas».

Pere Joan Pons empieza hoy

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el cese de Alfonso Rodríguez como delegado del Gobierno y, al mismo tiempo, el nombramiento de su relevo en el cargo, Pere Joan Pons. El Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento de Pons, que se estrenará este miércoles en el cargo.

El acto de la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno se producirá, previsiblemente, la próxima semana, aunque este martes Pons y Rodríguez han mantenido un encuentro para llevar a cabo el relevo institucional.