Ceuta planta cara al Gobierno de Sánchez y presentará un recurso ante el Supremo por «inactividad»

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha vuelto a plantar cara al Gobierno del presidente Pedro Sánchez al decidir la tarde de este martes interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la «inactividad» de la Administración General del Estado ante la entrada masiva de inmigrantes ilegales el pasado 30 y 31 de julio.

A través de un comunicado, el Gobierno ceutí ha señalado que, tras analizar la documentación remitida por el Ministerio de Política Territorial el pasado lunes, requerida por el Gobierno Autonómico, ha decidido interponer un recurso al Tribunal Supremo alegando la «inactividad» de la Administración General del Estado en la asignación y despliegue de los medios personales y materiales necesarios para tramitar en sus plazos legales los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de los inmigrantes que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado su «plena confianza en la justicia» ante la interposición del recurso en el Supremo y espera que se conozca toda la verdad de lo que ocurrió los días de la invasión.

Tras asistir este martes al Ateneo de Madrid para participar en la Fiesta Institucional del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Juan Jesús Vivas ha lamentado la «inacción del Gobierno antes, durante y después de la invasión». Además, ha asegurado que: «Se presentará porque en tres meses no ha habido ni una sola devolución».

Posteriormente, Vivas ha declarado que el Gobierno tenía información de lo que iba a pasar y acusó al Ejecutivo de que «no hizo nada», prosiguió indicando que luego las autoridades centrales han tenido posibilidades de solucionar el problema con el retorno a Marruecos de todos los inmigrantes y «sólo se están yendo los que se van de forma voluntaria».

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa la defensa de su gestión en la Ciudad Autónoma asegurando que ha hecho «un trabajo permanente y constante en Ceuta». Elma Saiz, durante la comparecencia del Consejo de Ministros sobre esta iniciativa, ha alegado que: «Este Gobierno, en su manera de entender la política, defiende la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones».

Saiz asegura que las soluciones en Ceuta «pasan por que esa sea nuestra manera de ejercer la responsabilidad, colaboración, mano tendida, eso quiere la ciudadanía y este Gobierno no ha dejado de tener esa actitud».