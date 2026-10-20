El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se caracteriza por su impecable devoción, amor y defensa que ensalza siempre hacia la Ciudad Autónoma de Ceuta, su ciudad. Estos sentimientos se han reforzado tras la invasión, cuando alrededor de 80.000 marroquíes entraron a la ciudad autónoma el pasado 30 y 31 de julio.

El presidente ha expresado a través de una reflexión ese sentimiento inexplicable que muestra hacia su cuna y la importancia de proteger el afecto de pertenencia e identidad personal de su ciudadanía.

A sus 73 años, el dirigente expone en veinte sencillas palabras su mensaje sobre lo que significa sentirse parte de una comunidad y lo que han dejado de sentir en Ceuta desde hace tres meses: «Sentir que uno es un extraño en su propia tierra es una sensación que no se le desea a nadie».

El sentimiento de pertenencia

Las palabras del presidente ceutí se centran en una realidad que afecta a las personas que viven en España y sienten que no forman parte de su propio país. Un sentimiento de pertenencia que va de la mano con la identidad, las raíces familiares y las experiencias compartidas.

En este caso sucede cuando una persona siente que no es aceptada en su entorno y aparece el sentimiento de aislamiento, inseguridad o tristeza. En una ciudad como la de Ceuta, que se caracteriza por su diversidad cultural y religiosa, la convivencia entre comunidades constituye uno de los aspectos más importantes en el día a día.

El trasfondo del mensaje

La frase de Juan Jesús Vivas plantea también la importancia de sentirse aceptado en el lugar que cada persona considera su hogar. Aunque el respeto y la convivencia son la marca de esta ciudad autónoma que lleva como lema por bandera una sociedad inclusiva que abraza las diversas culturas que habitan en ella.

Por lo tanto, el presidente reafirma con esta frase que pertenecer a una comunidad no depende sólo del lugar de nacimiento o residencia, sino también del reconocimiento, igualdad y respeto hacia y entre sus ciudadanos.