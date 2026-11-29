Las casas son cada vez más pequeñas y quienes tienen garaje ganan espacio bajando ahí las bicicletas. El problema llega cuando un vecino considera que lo está usando de trastero y pide que se retiren. Lo cierto es que la Ley de Propiedad Horizontal aclara que eso no demuestra que esté cometiendo una infracción.

La discusión depende de qué se guarda, dónde se coloca y qué normas rigen en el edificio. Una bicicleta que cabe dentro de los límites de la plaza plantea una situación distinta de unos muebles que invaden el pasillo o impiden maniobrar. Además, hay que mirar los estatutos.

Por eso, antes de convertir una discrepancia en una demanda, conviene distinguir entre presentar una reclamación y conseguir que prospere. La ausencia de perjuicios no impide acudir a los tribunales, pero tampoco basta el desacuerdo de otros propietarios para obtener una orden de retirada.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre guardar una bicicleta en el garaje

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal prohíbe las actividades vetadas por los estatutos, las que dañan la finca y las que contravienen las disposiciones sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Eso sí, no establece una prohibición general de guardar bicicletas en las plazas de aparcamiento. Lo que sí tenemos es jurisprudencia porque la cuestión llegó a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa por un conflicto entre propietarios.

En su sentencia del 3 de febrero de 2026, el tribunal mantuvo la desestimación de la demanda porque las fotografías mostraban objetos, pero no acreditaban los riesgos ni los obstáculos que denunciaban los vecinos. Los estatutos examinados tampoco prohibían expresamente ese almacenamiento.

Es decir, si no pone lo contrario en los estatutos y no impides el paso ni generas peligro, puedes poner tu bicicleta en tu plaza de garaje, según la Ley de Propiedad Horizontal.

A lo que no tienes derecho es a convertir tu plaza de aparcamiento en un trastero. De hecho, la posible incompatibilidad de un cambio de destino con el título constitutivo quedó fuera del procedimiento.

Cuándo puede la comunidad pedirte que retires la bicicleta del garaje

Aunque guardes la bicicleta dentro de tu plaza, comprueba si el manillar sobresale, si dificulta abrir la puerta del coche contiguo o si obliga a otros conductores a modificar sus maniobras. La posición de las ruedas no siempre permite apreciar cuánto espacio ocupa realmente.

Tampoco confundas el permiso para meter una bicicleta con hacer lo mismo con cualquier cosa que ya no cabe en casa. Antes de bajar un armario, varias estanterías o cajas de productos, revisa las condiciones del garaje y sus normas.

Ten en cuenta que si existe una actividad prohibida de las previstas en el artículo 7.2, la ley contempla que el presidente requiera su cese. Cuando el propietario persiste, puede ejercitar una acción de cesación con autorización previa de la junta.

Qué debo revisar antes de bajar la bicicleta a mi plaza de garaje

Antes de instalar nada, pide al administrador el título constitutivo, los estatutos y las normas de régimen interior. Busca las referencias al uso de las plazas y al almacenamiento de objetos.

Después, comprueba cómo queda la bicicleta con el coche aparcado y las puertas abiertas. Hazlo también al entrar y salir de la plaza, para comprobar que tampoco influye a la hora de maniobrar.

Si quieres colgarla, consulta antes de perforar paredes, pilares o techos. Que una superficie esté junto a tu plaza no significa que puedas intervenir en ella libremente.