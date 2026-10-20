La psicología confirma que los jóvenes que votan a la ultraderecha no son rebeldes, en realidad están buscando respuestas muy simples a preguntas complejas

¿Por qué un adolescente puede acabar sintiéndose atraído por un discurso de ultraderecha? La razón de este comportamiento se encuentra, en parte, en el funcionamiento de un cerebro que todavía se encuentra en desarrollo. La adolescencia, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), abarca hasta los 19 años, constituye una etapa especialmente vulnerable al extremismo, ya que este ofrece respuestas claras en uno de los momentos de mayor incertidumbre vital.

Para entender mejor este fenómeno, el psicólogo Alex Letosa propone ir más allá de las ideas políticas y prestar atención a la maduración cerebral. «No es sólo ideología, es pura psicología evolutiva», explica. Durante esta etapa de transición hacia la edad adulta, muchos jóvenes tratan de entender la complejidad del mundo. «Los discursos de ultraderecha ofrecen respuestas muy simples a preguntas complejas. ¿Que te sientes perdido? Pues ellos te dicen a quién culpar. ¿Te sientes excluido? Pues te dan un grupo al que pertenecer. ¿Te da miedo el futuro? Pues te dan seguridad y orden».

Análisis psicológico de la ultraderecha entre jóvenes

#UltraderechaFascismo #PensamientoCrítico #IdentidadAdolescente #RedesSociales ♬ sonido original – Àlex Letosa – Psicólogo @alexletosa Por qué los adolescentes se enganchan a la ultraderecha y cómo evitarlo Hablamos sobre por qué es tan fácil que un adolescente se enganche a discursos de ultraderecha o fascistas. No se trata solo de ideología, sino también de psicología evolutiva. La adolescencia es una etapa de búsqueda de identidad, y los discursos de ultraderecha ofrecen respuestas simples a preguntas complejas. Además, el cerebro adolescente busca emociones intensas, y el odio y la división les engancha. Las redes sociales también juegan un papel importante, ya que premian lo polémico y lo que divide. Sin embargo, hay soluciones, como educar en el pensamiento crítico, las emociones y la pertenencia sana. El papel de la familia también es crucial para acompañar a los adolescentes en su descubrimiento de quiénes son y quiénes van a ser. ¿Sabes por qué es tan fácil que un adolescente se enganche a discursos de ultraderecha o incluso fascistas? No es solo ideología. Es pura psicología evolutiva. La adolescencia es una etapa de búsqueda de identidad. El “¿quién soy?” se convierte en una urgencia vital. Y los discursos de ultraderecha ofrecen respuestas simples a preguntas complejas. ¿Te sientes perdido? Ellos te dicen a quién culpar. ¿Te sientes excluido? Te dan un grupo al que pertenecer. ¿Te da miedo el futuro? Te prometen seguridad y orden. Además, el cerebro adolescente busca emociones intensas y se mueve por el impulso. Y el odio, la rabia y el “nosotros contra ellos”… enganchan. Son emociones fuertes. Adictivas. A esto se suma el poder de las redes sociales, que funcionan con algoritmos que premian lo polémico, lo extremo, lo que divide. ¿Resultado? Un adolescente vulnerable puede acabar atrapado en una burbuja ideológica sin ni siquiera darse cuenta. Pero no todo está perdido. Educar en pensamiento crítico, emociones y pertenencia sana es clave para que no busquen identidad en el odio. 📌 Porque cuando entienden que la diversidad no es una amenaza sino una riqueza… ya no necesitan enemigos para sentirse alguien. #PsicologíaAdolescente

La adolescencia es un periodo en el que la búsqueda de la propia identidad adquiere especial relevancia, y la pregunta «¿quién soy?» se convierte en una necesidad fundamental. En esta etapa, los discursos de ultraderecha pueden resultar atractivos al ofrecer respuestas sencillas a cuestiones complejas. «Si un adolescente se siente perdido, algunos discursos le dicen a quién culpar. Si se siente excluido, le ofrecen un grupo al que pertenecer. Si tiene miedo al futuro, le prometen seguridad y orden. Esa claridad aparente puede resultar muy tentadora cuando la identidad aún está en construcción», comenta el psicólogo.

Según Letosa, la prevención requiere proporcionar tanto en las aulas como en el entorno familiar herramientas emocionales que permitan cuestionar y desmontar este tipo de discursos. «Hay que educar en el pensamiento crítico, las emociones y la pertenencia sana es clave para que no busquen la identidad en el odio. Porque cuando entienden que la diversidad no es una amenaza, sino una riqueza, ya no necesitan enemigos para sentirse alguien. Aquí el papel de la familia es muy importante. Alguien que les acompañe, que les haga sentirse seguros, que les haga sentirse queridos, valorados y que les acompañe en descubrir quién es la persona que son y la persona que van a ser».

Además, durante la adolescencia, el cerebro tiende a buscar experiencias intensas y a actuar de forma impulsiva. En este contexto, el odio, la rabia y el sentimiento de «nosotros contra ellos» pueden resultar especialmente atractivos. Son emociones intensas que pueden llegar a generar una fuerte dependencia. A esto se suma la influencia de las redes sociales, cuyos algoritmos tienden a dar mayor visibilidad a los contenidos polémicos, extremos o que generan división. ¿El resultado? «Un adolescente que atraviesa una etapa de vulnerabilidad puede terminar encerrado en una burbuja ideológica sin ser plenamente consciente de ello».

En este contexto, es fundamental educar en el pensamiento crítico, la gestión de las emociones y el sentimiento de pertenencia saludable. Los jóvenes necesitan contar con herramientas que les permitan comprender lo que sienten y analizar los mensajes que reciben para poder identificar los discursos que recurren al miedo, la hostilidad o la división para ganar adeptos. No se trata de imponerles una manera de pensar, sino de enseñarles a cuestionar los mensajes y construir sus propias opiniones con argumentos.