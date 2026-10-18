Detenido en Ceuta un inmigrante por amenazar con un arma blanca a un militar

Detenido en Ceuta un inmigrante ilegal por amenazar con un arma blanca a un militar. El individuo que habría entrado de manera irregular tras el asalto a la frontera de la ciudad autónoma el pasado 30 y 31 de julio fue arrestado durante la madrugada de este domingo tras amenazar a un soldado del Regimiento de Regulares con un arma blanca.

El suceso ha ocurrido en torno a las 3:00 horas en la avenida Cañonero Dola, en las inmediaciones del puerto de Ceuta. Durante un patrullaje ordinario en las inmediaciones del puerto de Ceuta, efectivos militares se percataron de la presencia de un grupo de inmigrantes. Al percatarse de la presencia militar, los invasores se dieron a la fuga, pero los soldados lograron interceptar a uno de ellos.

En ese momento, el inmigrante sacó un arma blanca y amenazó a uno de los efectivos militares. Los agentes consiguieron desarmarlo de inmediato y retenerlo hasta la llegada de la Policía Nacional, que procedió a su arresto formal. El detenido fue trasladado a la jefatura superior por la presunta «comisión de un delito de amenazas graves con un arma blanca».

Un inmigrante usa un espray de gas pimienta en un autobús

La Delegación del Gobierno ha informado a través de un comunicado que la Policía Nacional ha desalojado uno de los autobuses que ha trasladado a los inmigrantes desalojados de Los Rosales y del Tarajal. La intervención se ha producido a la mitad del trayecto hacia el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) después de que uno de los ocupantes utilizara un espray de gas pimienta en el interior del vehículo.

La Policía Nacional ha puesto en marcha una investigación para esclarecer el hecho e identificar a la persona que ha proporcionado espray al inmigrante. Además, han agregado que no se han presentado daños personales ni de los inmigrantes como de los agentes. Las personas fueron trasladadas a otro autobús y se ha facilitado atención médica para los que han manifestado alguna molestia.