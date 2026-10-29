Juan Rodríguez, analista militar experto, sobre los buques de guerra de Marruecos en Ceuta: «Cada vez se van acumulando evidencias. Es imposible taparlo todo»

La situación en Ceuta sigue siendo límite tras la invasión marroquí el pasado 30 de julio. Ante este contexto, Juan Rodríguez Garat, almirante en la reserva y analista militar, intervino en directo esta semana en el programa Horizonte para compartir toda la información que maneja sobre los buques de guerra marroquíes que asaltaron aguas ceutíes y las normas que rompieron.

«Cada vez se van acumulando evidencias. Es imposible taparlo todo cuando hay gente involucrada y cada día se van acumulando evidencias que muestran todos en la misma dirección, a que todo esto no es una crisis migratoria, nunca lo ha sido, sino un ataque híbrido organizado por parte de Rabat y con muchos medios a su disposición», comenzó exponiendo Rodríguez Garat.

Sobre el sistema electromagnético

«Los barcos de guerra, todos los barcos en la mar de suficiente tamaño, tienen un indicador, una baliza que va diciendo a todo el mundo dónde está, a qué rumbo va, y es una cuestión de seguridad en la navegación. Los barcos de guerra no tienen obligación de llevarla activada porque, lógicamente, si salen de vigilancia, no van a ir diciéndole a todo el mundo por dónde están», explicó el almirante.

Para el experto, el problema está en que «cuando uno pasa por las aguas territoriales de otro país y ejerce lo que se llama el derecho de paso inocente, no puede estar en misión de vigilancia y tiene obligación de activar este sistema, el sistema AIS. Si no lo hacen, evidentemente están incumpliendo la norma que obliga a no desarrollar actividades militares cuando uno está dentro de aguas territoriales de otro país».

«Esto no es una crisis migratoria, nunca lo ha sido, sino es un ataque híbrido organizado por parte de Rabat»

«Marruecos jamás se ha excusado diciendo que llevaba estos sistemas en marcha porque Marruecos, lo primero que hace, ya de hace muchos años de esto, es no reconocer nuestras aguas territoriales. Lo que sí que dice Marruecos es que la presencia de los barcos y el mismo día de la invasión es una coincidencia, pero el testimonio de los marinos del salvamento marítimo demuestra que no es así, que estaba perfectamente organizado», aseguró con vehemencia Rodríguez Garat.

«El Gobierno quiere ocultar el fracaso de su política»

Para el analista, este ataque marroquí no le pilla de sorpresa: «Es evidente que Marruecos es el culpable de esta situación. No es la primera vez que ocurre. En el año 2021 llegó un salto masivo a la valla. En el año 2022, el Gobierno cambió de posición respecto al Sáhara pensando que eso le iba a librar de mayores apuros y ha ocurrido que en el 26, en vez de 10.000 han sido 100.000. Y eso es un poco lo que el Gobierno quiere ocultar. Quiere ocultar el fracaso de su política librando de culpas a Marruecos».

«Pero lo que está claro es que, además de ocultar lo que ha ocurrido, el Gobierno tiene que tomar medidas más serias en todos los niveles. Para empezar, ya que estamos hablando de barcos, tiene que haber barcos españoles en Ceuta; eso era algo habitual en el pasado, ver la bandera de nuestros barcos atracados en Ceuta y Mérida. Y ahora, pues, prácticamente no se hace», prosiguió Rodríguez Garat.

«Hay que exigirle responsabilidades a Marruecos»

El almirante concluyó su intervención dándole las pautas de actuación al Gobierno: «Hay que exigirle a Marruecos responsabilidades y exigírselas con firmeza, asegurarle a Marruecos que por el camino que va no va a ganar nada, sino que se va a encontrar con la oposición de España, no necesariamente en términos de guerra híbrida, porque esto no necesita una respuesta asimétrica, pero sí en términos diplomáticos, políticos, económicos relacionados con la energía. España tiene muchos instrumentos para ganar esta guerra híbrida y solo es cuestión de que el Gobierno decida utilizarlos».