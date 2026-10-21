Vicente Vallés, contundente sobre las fragatas de Marruecos en Ceuta: «Los españoles teníamos dereco a saberlo y Pedro Sánchez la obligación de informar»

El pasado mes de julio Ceuta se vio invadida ante la llegada de miles de migrantes procedentes de Marruecos, lo que derivó en una crisis que todavía se está viviendo y que fue comentada en El Hormiguero por el periodista y presentador de informativos Vicente Vallés, quien dirigió sus críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. El presentador de Antena 3 Noticias 2, considera que la entrada de una fragata de Marruecos en aguas españolas, mientras miles de personas intentaban cruzar la frontera, era un asunto de seguridad nacional que debía haberse explicado a los ciudadanos.

Vallés habló además sobre los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que se dieron a conocer tras la entrada de los migranes en Ceuta. El presentador cuestionó las versiones ofrecidas por el Gobierno y recordó que el presidente había comparecido en el Congreso de los Diputados para informar sobre aquella crisis. A su juicio, era precisamente entonces cuando debía haber explicado lo sucedido con los barcos marroquíes. También criticó que el Ejecutivo intentara responsabilizar a los servicios de inteligencia de la falta de previsión, cuando la documentación conocida posteriormente apunta a que existieron avisos antes de que se produjeran los acontecimientos.

Vicente Vallés, contundente sobre las fragatas de Marruecos en Ceuta

Durante su conversación con Pablo Motos, Vallés quiso exponer las diferentes versiones que habían ofrecido los miembros del Ejecutivo acerca de la presencia de barcos militares de Marruecos en las costas de Ceuta. El periodista reconoció que le resultaba más convincente la explicación del ministro Félix Bolaños, que había relacionado aquel episodio con la seguridad nacional. Para Vallés, la coincidencia entre la presencia de una fragata extranjera en aguas españolas y la entrada masiva de migrantes era suficientemente importante como para exigir una explicación pública.

El presentador fue especialmente crítico con la actuación de Pedro Sánchez, al considerar que el presidente debía haber informado de lo ocurrido durante su intervención parlamentaria. Vallés defendió que los ciudadanos tenían derecho a conocer un hecho de esas características, especialmente cuando el Congreso había celebrado un pleno dedicado a la crisis de Ceuta. Su reproche no iba dirigido sólo a la presencia de los buques marroquíes, sino también en la información que el Gobierno había trasladado sobre un episodio que, según su criterio, afectaba directamente a la seguridad del territorio español.

La polémica continúa abierta porque la crisis no ha finalizado y porque todavía existen preguntas sobre lo sucedido durante aquellos días. Las informaciones conocidas han situado el foco tanto en la actuación de las autoridades marroquíes como en la respuesta del Ejecutivo español. Sin embargo, las responsabilidades concretas siguen pendientes de aclaración y la investigación judicial continúa recabando documentación sobre lo sucedido.

Vallés asegura que el CNI ha salido reforzado frente al Gobierno

Otro de los asuntos que abordó Vallés fue la actuación del Centro Nacional de Inteligencia antes de la crisis migratoria. El periodista recordó que el Gobierno había intentado presentar a los servicios de inteligencia como un organismo que no había previsto lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, los documentos conocidos posteriormente revelaron que existieron comunicaciones y advertencias sobre la posibilidad de una entrada masiva en Ceuta. Para el presentador, esa información contradice la impresión que inicialmente se trasladó sobre la falta de previsión del CNI.

En la entrevista, Vallés acusó al Ejecutivo de intentar proteger su propia gestión y consideró que la documentación había cambiado la percepción sobre el trabajo de los servicios de inteligencia. En los papeles que se filtraron días después de lo ocurrido, se recogen comunicaciones anteriores a ese 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva, y muestran que ya existía preocupación por los movimientos de personas en las inmediaciones de la frontera. El periodista interpretó que estos datos dejaban al Gobierno en una posición comprometida, mientras que la actuación del CNI quedaba mejor respaldada por las advertencias realizadas.

Los informes remitidos a la Audiencia Nacional también señalan que las autoridades marroquíes conocían las convocatorias para intentar cruzar la frontera. No obstante, el análisis del CNI no atribuye expresamente a Marruecos la organización de aquella movilización y tampoco aclara el episodio de los buques militares, que constituye una cuestión diferente.

La investigación judicial sobre la crisis de Ceuta continúa abierta

La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación sobre la entrada masiva de migrantes que se produjo en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026. La jueza María Tardón ha solicitado nuevos informes a organismos militares y policiales para determinar qué información recibieron las autoridades antes de la crisis y cómo se organizó la respuesta. También ha citado a responsables del Gobierno ceutí y a miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en aquellos acontecimientos. Entre las diligencias acordadas figura la petición de documentación relacionada con los avisos de inteligencia y las actuaciones desarrolladas durante los días anteriores a la entrada masiva. La magistrada pretende reconstruir qué ocurrió y comprobar si las advertencias llegaron a los organismos responsables de adoptar medidas preventivas.