Vicente Vallés, sobre el Gobierno ante la invasión de Ceuta: «Las responsabilidades políticas se sustanciarán en las urnas»

Vicente Vallés vuelve a pronunciarse acerca de la gestión del presidente del Gobierno en una entrevista en El Hormiguero. Tratando el tema de la invasión de Ceuta, el periodista analizó la gestión de Pedro Sánchez y las consecuencias de la crisis migratoria y fronteriza de la ciudad.

Vallés, durante la entrevista, incidió en el impacto de la crisis fronteriza en las urnas. También recalcó la parte de depurar responsabilidades judiciales sobre las omisiones del Gobierno a los avisos del CNI sobre un asalto inminente a la frontera de Ceuta.

Las consecuencias de la invasión de Ceuta

En el plano político, las posibles consecuencias que deberá asumir el Gobierno de Sánchez se resolverán en las elecciones del 29-N. «Las responsabilidades políticas, cuando se convocan elecciones, se sustancian en las urnas. De manera que ahí veremos a los ciudadanos; cada cual votará lo que considere en función de los temas que considere que son más importantes para cada uno de ellos. Y este será uno que afecte a un determinado sector de la población», detalló Vallés.

Por la parte judicial, el presentador afirmaba que «los tiempos electorales no frenan la investigación penal». Advierte también que la información revelada puede poner en serios «aprietos judiciales» a los gestores de las crisis, a un escenario muy incómodo para el partido de la Moncloa.

El CNI y los informes desclasificados

«La imagen del CNI ha salido reforzada y la del gobierno ha salido perjudicada», respondía Vallés a la cuestión de cómo el gobierno dejó «vendido» al CNI, después de conocerse la descalificación parcial de informes sobre la invasión.

Los documentos mostrados revelaron que los servicios secretos sí emitieron avisos explícitos detallando el asalto que se iba a dar en la frontera de Ceuta. «En este intento del gobierno de salvarse a sí mismo, diciendo que el CNI no se enteró de nada cuando eso claramente no fue así porque quedó demostrado con los papeles que se desclasificaron», criticó Vallés.

Añadió a su argumentación la pregunta que se hace gran parte del país respecto a la crisis fronteriza: «¿Y esto acabará en responsabilidades políticas y a lo mejor penales?».