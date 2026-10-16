Vicente Vallés: «Sánchez va amarrar a los votantes de centro que no saben que votar»

La precampaña de las elecciones generales del 29-N sigue avanzando y el PSOE de Pedro Sánchez continúa buscando la fórmula que le conduzca a volver a ganar las elecciones y continuar 4 años más en la presidencia del gobierno. El último informe del CIS, a diferencia de la mayoría de barómetros, mantiene que el PSOE seguiría siendo el ganador de las próximas elecciones con 34 puntos, superando por casi 12 puntos al Partido Popular.

A pesar de una aparente victoria, según Vicente Vallés, Pedro Sánchez está llevando a cabo una nueva estrategia con el fin de «amarrar a los votantes de centro que no saben qué votar».

Margarita Robles, un intento desesperado

El pasado miércoles 14 de octubre, en el programa La Mesa, el presentador Vicente Vallés fue el invitado del programa, donde le preguntaron por las elecciones generales y el panorama político. En una de sus intervenciones analizó la inclusión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como nueva número dos del PSOE por Madrid para las elecciones generales del 29-N.

El presentador de Antena 3 interpretó este movimiento como un intento del PSOE de «dar cierta imagen de moderación» en un momento en el que el partido no la da. El propósito del partido, según el periodista, es «amarrar a algunos de esos votantes de centro que todavía le puedan quedar al Partido Socialista».

Sánchez quiere a los votantes de centro

Vallés advirtió de la situación política en la que los votantes de centro ahora tienen más opciones de representación respecto a la época del bipartidismo. «El muro de Pedro Sánchez de la última investidura seguramente ha roto eso y ya no quedan tantos votantes de centro que no tengan claro lo que van a votar».

El problema del PSOE es claro, bajo el análisis de Vallés, son los votantes de izquierda. El verdadero caladero de votos viables para Sánchez en esta campaña no está en el centro, sino a la izquierda. «El mejor candidato de la extrema izquierda es Pedro Sánchez», concluía avisando de que es muy probable que el Partido Socialista absorba apoyos procedentes tradicionales de partidos independentistas, Sumar o Podemos.