Las mujeres de Ceuta traen su protesta a Madrid: «Seguimos sin poder salir solas»

Las mujeres de Ceuta traen su protesta a Madrid para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez soluciones inmediatas: «Seguimos sin poder salir solas». OKDIARIO ha conversado con 15 ceutíes para conocer cómo les ha afectado la invasión, cuál es la situación actual y qué medidas reivindican. «El Gobierno nos ha abandonado» es el sentir unánime del colectivo. Y reclama un real decreto urgente «para expulsar a quienes entraron en Ceuta de forma irregular, porque es la única solución».

A estas mujeres les ha dolido ver «la rapidez» con la que el Ejecutivo aprobó el Real Decreto Maricarmen, pero transcurridos dos meses y medio del asalto masivo, Ceuta sigue invadida por 20.000 ilegales. «No han sacado a ninguno», critican. Y no sólo eso, encima ven que «siguen entrando a nado». «La boya gigante está rota, por lo que siguen entrando y se quedan en Ceuta», relatan estas mujeres.

«Incluso entran con coches kamikazes por la frontera», apuntan, desvelando esta realidad que no trasciende. Las mujeres caballas reclaman medidas urgentes para expulsar a los invasores, que se ponga fin a este goteo incesante de asaltantes y puedan recuperar sus vidas. «No tenemos libertad. Ceuta no tiene libertad. «Hemos perdido la libertad», recalcan, denunciando la inseguridad que sufren en las calles y la «falta de respuesta y soluciones» del Gobierno.

Así lo declaran a este diario Maximina Lacasa, policía local; Blanca Rando, militar; ⁠Ana Soraya, guardia civil; Carolina Chaves, fisioterapeuta; ⁠Elisabeth Muñoz, enfermera; Kumari Nanwani, médico; Ana Belén Carrasco, administrativa; Rocío Hernández, enfermera; Yolanda Díaz, trabajadora social; Pilar Puya, trabajadora y madre; Carmen Luna, técnico en cuidados y auxiliar de Enfermería; Concepción Bejaramo, maestra y madre; Samira Madi, administrativa; Raquel Jiménez, estudiante y ama de casa; Pilar Puya, trabajadora y madre, y Ana Belén, administrativa.

Sienten miedo

Ante esta situación, se han unido en un movimiento llamado Mujeres Caballas, familias unidas por Ceuta y el próximo 25 de octubre –domingo– se plantarán en Madrid para llevar sus reivindicaciones ante el Congreso de los Diputados, y se escuche su voz «donde se toman las decisiones». Son un grupo apolítico, transversal y pacífico, y llaman a unirse a su marcha a la ciudadanía.

Blanca Rando, militar de carrera, afirma que ante la invasión «se podía haber actuado rápidamente», porque los militares están para defender los límites territoriales, «pero como no dieron la orden», no pudieron hacer nada, pese a que estaban en alerta. «¿Qué hicieron con nosotros? Como la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local estaban desbordadas, sacaron a los militares para que, al menos, la ciudadanía tuviera a alguien a quien agarrarse en esos momentos tan duros», expone, indicando que estos efectivos eran «los únicos que estaban por las calles y daban un poco de seguridad».

Asimismo, recuerda que en el desempeño de sus funciones están teniendo que aguantar mucho. «Nosotros no podemos salir heridos de uniforme y hemos tenido que aguantar mucho, pero lo hemos dado todo por la población ceutí», declara, indicando que «todavía les queda rabia contenida de no haber podido salir y defender nuestra frontera». «Y seguimos sin soluciones, porque si asaltan otra vez y hacen lo mismo…», agrega.

Rando iba antes caminando a su trabajo y ahora no puede porque se encuentra grandes grupos por su camino y no sabe de qué pie cojean. «Yo soy militar y ahora tengo que ir al trabajo acompañada de marido o algún compañero o yo sola en el coche», detalla, agregando que «no es justo».

Como tampoco lo es, agrega, que sigan sin ser «agentes de la autoridad» y que les estén «limitando». «Todavía nos tienen amarrados», sentencia.

La ceutí Carmen Luna, quien trabaja en ayuda a domicilio a geriatría, señala que pasa miedo y por ello sale con un spray pimienta en la mano a todos lados.

«Aquí han venido ministros, ha venido todo el mundo, pero nadie ha hecho nada. Nos prometieron que iban a ampliar el espigón, así como arreglar la frontera y dotarla de más personal, pero seguimos igual», critica Carolina Chaves, destacando que «la solución que están dando es convertir Ceuta en un enorme CETI, trasladando el problema de un sitio a otro», mientras que miles de ilegales continúan escondidos en los barrios y los montes. «Sentimos miedo, hay inseguridad en las calles», declara.

Y critica que la urgencia que se ha visto con el Real Decreto Maricarmen mientras los caballas llevan casi tres meses invadidos. «Maricarmen es una persona. Nosotros somos muchos, muchísimos habitantes que hemos pedido auxilio», subraya.

Según informa Maximina Lacasa, que es policía local, señala que «al quitar los asentamientos, el problema no se ha acabado como se quiere hacer vender, sino que se ha distribuido». «Ahora están por las calles todavía más y se meten en portales y garajes», indica, destacando que a vecinos les han robado en garajes y han entrado a portales y ellas tienen miedo. «Cuando salgo a pasear a mi perra o a hacer deporte, siempre mirando hacia atrás», confiesa para dar cuenta de la situación que sufren. La vida les ha cambiado mucho, sobre todo a los que tienen hijos.

Éste es el caso, por ejemplo, de Ana Belén Carrasco, que tiene dos hijas de 13 y 10 años. Esta familia decidió salir de Ceuta este verano, pese al miedo de dejar su casa sola, para que sus hijas «pudieran disfrutar de su libertad y con total seguridad, cosas que no tienen ahora». Posteriormente, dudó en llevarlas al colegio porque también le parece injusto que tengan que ver en cada esquina grupos de militares o policías. «Esa no es la normalidad que queremos. No estamos en una ciudad con un conflicto bélico, sino en una ciudad española», relata.

Ambas tienen que ir ahora acompañadas de sus padres en todo momento, tanto al colegio como a actividades extraescolares. «La mayor no puede quedar con sus amigos; antes regresaba sola del colegio y ahora no, ni tampoco ir sola a actividades extraescolares», relata su madre, indicando que no solamente no tienen seguridad sus hijas, tampoco ella, por lo que cuando van a solas siempre va mirando hacia atrás por miedo a que las asalten. Y le duele transmitir a sus pequeñas ese miedo. «Esta situación es inaguantable», denuncia indignada.

Tres agresiones sexuales al día

Kumari Nanwani, médico en el Hospital Universitario de Ceuta, explica que se sienten inseguras porque «está habiendo unas tres agresiones sexuales al día y múltiples navajazos». «En el hospital ya es habitual que tengamos que parar la cirugía programada porque entra un navajazo», relata. Este miércoles, por ejemplo, también le ha entrado un paciente con una perdigonada en un ojo.

Por otro lado, señala que aunque la ministra de Sanidad, Mónica García, afirma que no hay sobrecarga en el sistema sanitario porque existe sólo un 50% de camas ocupadas, «esa no es la medida para decidir si hay o no sobrecarga, sino el número de asistencias que se realizan». Según informa, normalmente en Ceuta había 160 al día, aumentaron a 500 los primeros días y esta semana se sitúan en 320 y 380. Y destaca que, a la par de ese aumento de asistencias, tendría que haber un incremento de sanitarios y médicos, pero no lo ha habido, por lo que están saturados.

En cuanto a las enfermedades, la incidencia de tuberculosis en Ceuta era de dos casos al mes y, desde la invasión, hay ocho y, «como el periodo de incubación es de una semana, un mes o un año, en un año habrá unos 96 casos o muchos más», detalla García. También se han registrado casos de viruela del mono, varicela, meningitis meningocócica, sarna y difteria.

Por otra parte, también pone el foco en las consecuencias que puede tener en la salud mental de los menores la inseguridad que están viviendo. «Hay que darle la enhorabuena al presidente del Gobierno porque ha conseguido que Ceuta sea un gran CETI», apunta Rocío Hernández con ironía, señalando que «todavía permanecen en Ceuta 20.000 invasores».

Tarjetas sanitarias de tres meses

Samira Madi, administrativa en el sistema sanitario, apunta que los médicos de primaria que antes veían entre 45 o 50 pacientes en un sólo día, que ya es, ahora ven a unos 65 y 75. Según informa, a los invasores les han hecho unas tarjetas sanitarias de tres meses para poder ser atendidos por los médicos de primaria. «No puede ser que en el sistema sanitario no tengamos personal suficiente para atender a la población de Ceuta y que ahora también tengamos que atender a estas personas», explica.

Maximina Lacasa también señala la repercusión económica que ha supuesto la invasión. «La hostelería se ha visto tan afectada que han tenido que cerrar muchos establecimientos y también ha habido muchísimos despidos, ya que la gente no se atreve a salir, sobre todo a determinadas horas. A las siete u ocho de la tarde ya se van recogiendo y solo se ve en las calles a los ilegales», explica, recalcando que quieren ver ya soluciones.

Y tienen miedo a que haya otro asalto masivo.

«Por favor, que hagan algo con la frontera, no podemos dejarla en manos del país vecino, que para nosotros no es nada fiable», reclama Yolanda Díaz, trabajadora social del Ayuntamiento, exigiendo al Gobierno central que ponga fin a esta situación y acorte los plazos de los trámites y ponga más recursos en la Policía Nacional para que puedan trabajar y agilizarse los trámites.