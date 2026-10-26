Juan Jesús Vivas en ‘El Hormiguero’: «Los Reyes se casaron con el pueblo de Ceuta con su visita»

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha vuelto a El Hormiguero para hablar de la grave crisis que atraviesa la ciudad autónoma. Él ha analizado en qué situación se encuentra Ceuta casi tres meses después de la entrada masiva de migrantes de finales de julio. En su primera entrevista, el pasado 14 de septiembre, reunió a un espectacular 17% de los espectadores. El político del PP ha hablado de la visita de los Reyes a Ceuta y ha hecho un «llamamiento a los medios» para que no se olviden de la invasión que han padecido.

Motos le ha fido a su invitado: «Tengo la sensación de que se está politizando un drama humano que vecinos y vecinas de Cita están sufriendo muchísimo y ahora parece que eso ya es solo por un partido».

Voicas ha respondido: «Lo que ha ocurrido en Ceuta no debería tener un color político porque afecta a la médula espinal de nuestra democracia, que cree en la paz y en la libertad. En Ceuta ha sido vulnerada la integridad territorial; se ha puesto en jaque la soberanía nacional. En Ceuta hemos vivido la crisis más importante de seguridad de nuestra democracia y están restringidos los derechos de 83.000 españoles. Esto no debería ser un motivo partidista».

.»El número de llamadas al 122 se ha incrementado en un 185% en el último mes, por reyertas, peleas y alteraciones del orden. Estas incidencias en el puerto se han incrementado en un 500%. Las pérdidas son de un millón de euros al día y las obras ilegales se han incrementado en un 600%; no hay derecho», ha dicho Vivas en el programa de Antena 3.

«Ceuta no se vende, Ceuta se defiende»

«El presidente del Gobierno pudo evitar la invasión y no lo hizo. (…). Esto no es una cuestión partidista. Es una cuestión que nos afecta a todos los españoles. Ceuta no se rinde. Ceuta no se vende. Ceuta se defiende.», ha expresado Vilas.

«Han pasado tres meses desde la invasión y en Cuta aún quedan 15.000 personas, que significa el 20 por ciento de la población. Ha cambiado mucho la vida de los ceutíes», ha continuado el presidente de Ceuta.

Elogio a los Reyes

Juan Jesús ha confiado en que no se repita y ha elogiado la visita institucional que realizaron los Reyes de España, que, pese a que se produjo un martes 13, «se embarcaron y se casaron con el pueblo de Ceuta. Gracias a su calidad humana se acercaron a los ceutíes. «Ceuta es un laboratorio ahora mismo y se ha demostrado que la Corona es la institución que más se acerca a los españoles», ha dicho Vivas, además de añadir que, su gran preocupación es que no hay una fecha para que todo este problema termine.

«La Corona está en mejores condiciones de unir y aglutinar a todos los españoles. El rey hizo un discurso memorable, para la historia, y cantó las tres verdades del barquero, indicando que si vuelve a pasar, la reacción no será la misma; eso transmite confianza, y dijo que nuestras fronteras había que protegerlas con el resto de los estados de la Unión Europea y que Ceuta y Melilla son España hasta la médula», ha concluido Vivas.