Ann Bruff nació el 24 de septiembre de 1923 en Carney’s Point, Nueva Jersey. Fue la pequeña de una familia numerosa formada por ocho hermanos. Cuando tenía seis años, sus padres decidieron trasladarse al oeste de Filadelfia, una ciudad en la que transcurrió buena parte de su infancia y juventud. Allí estudió en West Philadelphia High School, donde completó su formación antes de comenzar su vida adulta.

Con el paso de los años, construyó una familia propia y se convirtió en madre de tres hijos. Su descendencia creció con cinco nietos y varias generaciones de bisnietos y tataranietos. Los encuentros familiares ocuparon un lugar destacado en su vida y fueron una de las actividades que más disfrutó a lo largo de las décadas.

La cocina y los pequeños placeres que marcaron su vida

Más allá de sus declaraciones sobre la alimentación, Bruff tenía una especial afición por la cocina. Según el recuerdo publicado por sus familiares, disfrutaba especialmente de preparar dulces y productos horneados para compartir durante las reuniones. La comida representaba para ella una oportunidad de reunir a sus seres queridos y mantener vivas las tradiciones familiares.

Los juegos de cartas eran otra de sus grandes aficiones. Le gustaba pasar tiempo con sus amistades, participar en partidas y disfrutar de las conversaciones cotidianas. Sus familiares destacaban precisamente su sentido del humor y su capacidad para encontrar entretenimiento en las actividades más sencillas, una faceta que también quedó reflejada en sus declaraciones públicas.

La respuesta que sorprendió durante su cumpleaños

El 24 de septiembre de 2024, Bruff celebró su 101 cumpleaños en Brookdale Echelon Lake, un centro de vida asistida. La celebración reunió a familiares, amigos y representantes de la localidad, entre ellos el alcalde. Durante el homenaje, una entrevista con CBS Philadelphia permitió conocer su particular respuesta cuando le preguntaron por la clave para alcanzar una edad tan avanzada.

«No comáis verduras, les van a matar. Comed lo que queráis, pero con moderación», expresó. No pretendía animar a otras personas a eliminar los vegetales de su alimentación, sino explicar que ella nunca había disfrutado de consumirlos. También reconoció que desconocía qué factores habían influido realmente en su longevidad y que los años habían pasado casi sin darse cuenta.