Mantener una planta con vida requiere tanta atención como cuidar tu propia salud. Necesita buena alimentación en su base, hidratación justa sin excesos y un ambiente respirable para mantenerse fuerte frente a cualquier plaga o adversidad.

Son muchas las variables que debemos tener en cuenta a la hora de plantar y cuidar una planta, como por ejemplo: la luz, el agua, el riego, la tierra, el drenaje, la temperatura, etc. Dicho esto, los expertos en jardinería han estudiado una forma para mantener la humedad por más tiempo en el sustrato de nuestras plantas para que estas crezcan sanas y fuertes.

¿Por qué los niveles de humedad son importantes en una planta?

La humedad es una variable imprescindible para garantizar la supervivencia de una planta. Y no solo hablamos de humedad ambiental, sino que la tierra en la que se cultiva también necesita unos valores óptimos para asegurar la supervivencia del brote. Si bien es cierto que cada especie necesita unos rangos específicos para que no se marchite, la humedad en la tierra es la parte más importante, según aseguran los expertos jardineros.

Las plantas necesitan humedad en el sustrato porque las raíces solo pueden absorber nutrientes cuando están disueltos en agua. Es decir, sin humedad en la tierra, estas no pueden alimentarse ni mantener sus tejidos firmes. En otras palabras, sus raíces absorben el agua donde se encuentran estos minerales, como el nitrógeno o el fósforo.

Luego, esa agua viaja hacia las hojas para impulsar la fotosíntesis, dándole firmeza a los tejidos. Además, un nivel equilibrado de humedad mantiene activos a los microorganismos del suelo que descomponen la materia orgánica y la vuelven asimilable para el crecimiento.

Cómo mantener unos buenos niveles de humedad en mis plantas

Los jardineros profesionales recomiendan poner papel de periódico en la tierra de la maceta para mantener la humedad por más tiempo en ella. Al cubrir la tierra, disminuye la exposición directa al sol y al viento, dos factores que contribuyen a la evaporación del agua. Además, el papel bloquea parte de la luz que llega al suelo, dificultando que germinen algunas malas hierbas.

Para aplicar este truco, solamente tienes que: