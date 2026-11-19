Antonio Gala Velasco fue un destacado poeta, dramaturgo, novelista, guionista y articulista español cuya filosofía gira en torno a la felicidad y el amor. «Estos dos no se persiguen desesperadamente, sino que llegan sólos cuando se cultiva la serenidad». El escritor pronunció estas palabras durante una recordada entrevista televisiva con Jesús Quintero en 1991.

En aquella charla, el periodista le preguntó dónde encontraba la felicidad, a lo que Gala respondió con su habitual tono pausado. «Me pasa como con el amor. Supongo que si el amor tiene que volver otra vez a mi vida, tocará a mi puerta. No se puede andar por las esquinas buscándolo. Eso no conduce a nada, no conduce más que al insomnio y a la resaca», explicaba el poeta.

Filosofía Gala

Gala explicaba que para él lo importante era la serenidad. Para el autor, la felicidad no es imprescindible. Afirmaba que la serenidad consiste en aceptarse como una pieza «prescindible, mínima, confusa, pero en su sitio, formando parte de una cosa muy grande que no sabemos exactamente qué es». “La felicidad vendrá si tiene que venir, y si no, que la zurzan, porque tampoco es imprescindible. Para mí ya es imprescindible otra cosa, que es la serenidad”, afirmaba.

A diferencia de la alegría o el éxito, que son momentos y hasta prescindibles, situaba a la serenidad como una cualidad máxima para conquistar la madurez. Para el cordobés, ser sereno significaba vivir sin dificultades, sino aceptarse con las propias debilidades y ya afrontar la vida sin dejarse arrastrar por la angustia.

Pensamiento atemporal

“Comprendo que la serenidad es sentirse como una pequeña tesela de un gran mosaico, prescindible, mínima, confusa, pero en su sitio, formando parte de una cosa muy grande que no sabemos exactamente lo que es”, explicaba.

La filosofía de vida de Gala permitía recordar la importancia de que vivir con un sueño no implica forzarlo. Es necesario aceptar los reveses de la vida y el lugar donde estamos. Nuestra sociedad actual, globalizada, con redes sociales, nos empuja debido a su rapidez, por lo que es importante bajar el ritmo y pararnos a pensar.