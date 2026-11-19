La ofensiva internacional contra la Hacienda española se intensifica de la mano de Robert Amsterdam, fundador del despacho de abogados Amsterdam & Partners LLP. En una entrevista con OKDIARIO, el abogado denuncia que «Hacienda está destruyendo la economía española» y acusa a la Agencia Tributaria de mantener unas prácticas que, a su juicio, perjudican gravemente a los contribuyentes y al tejido empresarial.

El abogado, que ha reclamado a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que suspendan el intercambio de información fiscal con España, confirma además que prepara nuevas acciones legales y denuncia posibles represalias del Gobierno contra quienes cuestionan al organismo.

Como adelantó OKDIARIO, la firma internacional reclama que los países miembros de la OCDE dejen de compartir datos tributarios con la Agencia Tributaria hasta que se introduzcan reformas que garanticen su fiabilidad y la protección de los ciudadanos.

El abogado sostiene que la situación española es excepcional en el panorama internacional y cuestiona especialmente el sistema de incentivos económicos de la inspección y las exigencias de pago que pueden afrontar determinados contribuyentes durante sus conflictos con Hacienda. Amsterdam compara estas prácticas con las de organizaciones mafiosas y llega a calificarlas de «extorsión».

Hacienda contra las pequeñas empresas

Una de las principales críticas del fundador de Amsterdam & Partners se dirige contra las consecuencias económicas que atribuye al funcionamiento de la Agencia Tributaria. «Hacienda está en guerra con las pequeñas empresas en España», denuncia durante la entrevista y sostiene que el organismo está perjudicando especialmente a una parte fundamental del tejido productivo español.

El letrado considera que las prácticas fiscales españolas están hundiendo la actividad empresarial y cuestiona que la recaudación pueda prevalecer sobre la continuidad de los negocios. También rechaza el argumento de que la Agencia Tributaria concentra sus actuaciones sobre los contribuyentes con mayor capacidad económica.

«Va contra los pobres», sostiene Amsterdam, que asegura haber conocido testimonios de ciudadanos con dificultades para afrontar sus obligaciones tributarias. En este sentido, las consecuencias del funcionamiento de Hacienda no se limitan a las grandes fortunas, sino que afectan también a personas con recursos económicos reducidos.

Durante la entrevista, Amsterdam señaló que la ofensiva de Amsterdam & Partners no se limitará a sus reclamaciones internacionales. Preguntado expresamente por si el despacho prepara nuevas demandas o acciones penales contra responsables públicos, el fundador responde afirmativamente.

Sin embargo, el bufete rechaza identificar a las personas implicadas o revelar los detalles de las actuaciones que estudia emprender. El abogado justifica su silencio por el temor a que la difusión de los nombres pueda perjudicar a sus clientes. «Cuando sabes que el Gobierno está tomando represalias, no das detalles ni nombres», sostiene.

Amsterdam asegura que estas precauciones responden a su preocupación por la situación de quienes mantienen conflictos con Hacienda y considera que las denuncias de falta de independencia de la Agencia Tributaria refuerzan sus advertencias. Mientras tanto, el despacho mantiene su petición para que los países de la OCDE suspendan el intercambio de información fiscal con España.

«Queremos que otros países dejen de compartir información con España, porque eso presionará al país para adoptar prácticas normales», explica Amsterdam. El abogado insiste en que la Agencia Tributaria española no reúne, a su juicio, las garantías de confianza necesarias para recibir información fiscal sensible de contribuyentes de otros países.

Toledo y Granada como precedente

Las críticas de Amsterdam llegan tras las advertencias formuladas por los propios inspectores de Hacienda durante su reciente congreso celebrado en Toledo. La propia Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ya denunció injerencias políticas, filtraciones de información tributaria reservada y problemas relacionados con la independencia y el funcionamiento de la Agencia Tributaria.

La organización profesional llegó a describir la situación del organismo como «la peor crisis de su historia» y reclamó reformas para garantizar una mayor autonomía frente al poder político.

Para Amsterdam, estas advertencias tienen especial relevancia porque proceden de profesionales que conocen el funcionamiento interno de Hacienda. «Gran parte de lo que estoy diciendo ahora lo admiten los propios inspectores», asegura el abogado, que considera que las conclusiones del congreso deberían ser conocidas por todos los españoles.

En esta línea, el letrado cree que los distintos gobiernos españoles han utilizado la Agencia Tributaria para presionar a determinadas personas o adversarios políticos a lo largo de diferentes legislaturas.

Más allá de Toledo, Amsterdam se remonta a 2018, cuando un grupo de 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de distintas universidades españolas suscribió la denominada Declaración de Granada.

El documento advertía del deterioro de la seguridad jurídica y de las garantías de los contribuyentes en España. Además, ya por aquel entonces, los especialistas expresaron su preocupación por distintos aspectos de la aplicación del sistema tributario.

El abogado lamenta que el documento no recibiera suficiente atención y al preguntarle por si considera que la situación ha empeorado desde 2018, responde tajantemente: «Mucho peor».

«Un miedo así no existe ni en Rusia»

Amsterdam también lanza una dura crítica al clima que, según sostiene, rodea a la Administración tributaria española. «El miedo a Hacienda en España no se parece a nada que haya experimentado en ningún otro país», asegura.

El abogado afirma que abogados, asesores fiscales y periodistas, muestran reticencias a cuestionar públicamente las actuaciones del organismo por temor a sufrir consecuencias, e insiste, en que el temor a la Administración tributaria constituye uno de los principales problemas del sistema español.

Su comparación llega hasta Rusia, país que menciona para subrayar el carácter excepcional que atribuye a la situación española. Incluso compara las prácticas fiscales de España con las de Uganda, país que utiliza como ejemplo para ilustrar la gravedad que atribuye al funcionamiento de Hacienda. En su opinión, el sistema español presenta deficiencias que resultan difíciles de encontrar en otras jurisdicciones.

El abogado considera imprescindibles dos reformas: modificar el sistema de incentivos económicos de la inspección tributaria y revisar las exigencias de pago que afrontan los contribuyentes en determinados procedimientos de impugnación. A su juicio, ambos cambios permitirían transformar profundamente el funcionamiento de la Agencia Tributaria y mejorar la relación entre Hacienda y los ciudadanos.

Por otra parte, a los ciudadanos les anima a defender sus derechos frente a las actuaciones de Hacienda que consideren abusivas y sostiene que el sistema necesita una transformación profunda para recuperar la confianza.