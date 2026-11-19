La llegada de los meses más fríos del año hace que la pregunta más repetida sea cómo calentar nuestra vivienda de una forma económica. A la hora de escoger un sistema de calefacción, hay un error en concreto que termina saliendo bastante caro.

El doctor en Física, investigador del CONICET y especialista en eficiencia energética Salvador Gil alerta de que uno de los fallos más frecuentes es fijarse sólo en el precio de compra del aparato.

Lo importante es calcular cuánto costará mantenerlo durante toda su vida útil, teniendo en cuenta el consumo energético, la instalación y las necesidades de mantenimiento, explica el experto.

¿Todas las viviendas necesitan el mismo sistema de calefacción?

Antes de comprar una calefacción o sistema es clave analizar las características de cada vivienda. Por ejemplo, no es lo mismo calentar un piso pequeño que una casa de grandes dimensiones, ni tampoco una habitación aislada que otra en la que se producen constantes pérdidas de calor.

En este sentido, el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) recuerda que contar con un buen aislamiento térmico ayuda a reducir las fugas de calor durante el invierno y permite gastar menos energía para mantener una temperatura confortable.

¿Qué sistema de calefacción es más económico?

La bomba de calor destaca como una de las opciones más eficientes para quienes necesitan utilizar la calefacción a diario. Además, permite aprovechar el mismo equipo durante los meses de verano.

Por otro lado, la calefacción de gas es una gran alternativa en viviendas que ya cuentan con la instalación y necesitan calentar varias habitaciones durante el invierno.

El caso de los radiadores eléctricos

El caso de los radiadores eléctricos es diferente, porque son prácticos para calentar estancias concretas o utilizarlos de manera ocasional. Las estufas de pellets también se utilizan en viviendas con espacio suficiente para instalar el equipo y almacenar el combustible.

Los calefactores portátiles cumplen su función en momentos puntuales, como calentar el baño o una habitación pequeña durante unos minutos.

Por lo tanto, no existe un sistema de calefacción perfecto para todos. Aunque, los expertos aconsejan que para ahorrar energía y dinero este invierno, lo más recomendable es valorar las características de la vivienda y calcular el coste total antes de tomar la decisión definitiva.