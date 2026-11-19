La Oficina de la Mujer del Consell de Ibiza ha duplicado el número de mujeres atendidas, víctimas de violencia sexual. 82 en un año, entre ellas tres adolescentes menores de edad, de 16 y 17 años, con la particularidad de que la mayoría de los agresores identificados eran de su entorno, según datos del Espai Savina, el nuevo centro de crisis 24 horas especializado en la atención a víctimas de violencias.

Asimismo, se ha ofrecido asesoramiento a tres madres en relación a situaciones de violencia sexual sufridas por sus hijas menores de 16 años. El servicio registró 134 llamadas telefónicas, 24 de ellas fuera del horario ordinario, y realizó 24 acompañamientos especializados, con una dedicación acumulada de 84 horas y 29 minutos.

Según los datos recogidos, el 64,6% de las situaciones atendidas corresponden a agresiones sexuales, mientras que el 15,9% están relacionadas con abusos sexuales sufridos durante la infancia.

La coordinadora del Espai Savina, Eva Cabrerizo, ha destacado que el 62,2% de los agresores identificados pertenecían al entorno conocido de la víctima, incluyendo a personas cercanas, familiares y parejas o exparejas.

La memoria recoge, además, que ocho de las mujeres atendidas, el 9,8%, han manifestado haber sufrido una tentativa de suicidio como consecuencia de la agresión sexual, un dato que evidencia la gravedad de las consecuencias psicológicas de estas violencias y la necesidad de disponer de recursos especializados de atención y recuperación.

La consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, ha insistido en que «la atención a las víctimas no termina cuando se detiene la situación de violencia. Es fundamental acompañarlas en todo el proceso de recuperación, ofrecerles soporte psicológico, jurídico y social y ayudarles a recuperar su autonomía y su proyecto de vida».

En relación con los recursos de acogida de la Oficina de la Mujer, su directora, Lourdes García, ha explicado que durante el período analizado se ha atendido a 102 personas, de las cuales 67 son mujeres y 35 son niños.

El servicio dispone de dos recursos residenciales, con un total de 34 plazas, que permiten ofrecer alojamiento de urgencia, estancias de media duración y piso puente para mujeres que se encuentran en un proceso más avanzado de autonomía personal e inserción sociolaboral.

La duración media de las estancias ha sido de 67,4 días, frente a los 59 días del período anterior, un incremento del 14,2 %.

De los casos atendidos, 41 mujeres y 13 niños han utilizado los recursos de urgencia, mientras que 21 mujeres y 20 niños han sido alojados en recursos de media estancia, y cinco mujeres y dos niños han pasado por el piso puente.

En cuanto a la atención psicológica a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, se han atendido a 51 niños, 26 niños y 25 niñas, con un total de 361 sesiones individuales de tratamiento psicológico. La memoria destaca que el 92,2% de los niños atendidos presentan problemas emocionales, el 58,8% manifiestan dificultades en el ámbito escolar y el 54,9% presentan conductas disruptivas.

Por otro lado, el programa de asesoramiento y atención a la mujer ha atendido a 217 mujeres, de las cuales 125 han realizado consultas no relacionadas con situaciones identificadas como violencia de género y 92 han recibido asesoramiento específico en esta materia.