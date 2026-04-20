Agrede sexualmente a su compañera de trabajo tras ir de copas en un pub de Ibiza: «Llevas calentándome toda la noche»

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzgará este martes a un hombre por agredir sexualmente a una compañera de trabajo tras una noche de fiesta en un pub de la isla de Ibiza.

Los hechos ocurrieron a las 03:00 horas de la madruada del 16 de agosto del 2023. El varón, al terminar su jornada laboral, decidió ir a tomar unas copas con un amigo suyo a un local de ocio nocturno. Antes de dirigirse al pub, el varón vio a su compañera de trabajo y la invitó a unirse a él. Ella, con toda la inocencia del mundo, aceptó.

Una vez en el local, el procesado y la mujer estuvieron bailando juntos durante horas. De hecho, en un momento dado llegaron a besarse. Posteriormente, cuando el pub echó el cierre, ambos se dirigieron juntos a un hotel de la isla, momento en el que el individuo le propuso mantener relaciones sexuales.

La víctima se negó rotundamente, manifestado que no quería nada con él ya que eran compañeros de trabajo. A pesar de ello, el acusado siguió insistiendo mientras se dirigían al establecimiento hotelero. En un momento dado, la mujer se sentó en un banco a liarse un cigarro, un hecho que el varón aprovechó para sentarse a su lado y meterle mano sin consentimiento alguno, según el escrito de acusación.

El hombre le pidió que se dejara llevar ya que «se lo pasarían bien», pero la mujer le pidió que parara. Instantes después, el procesado le realizó tocamientos en sus partes íntimas, pero la víctima, presa del pánico, le apartó rápidamente la mano.

Fue en ese momento cuando el acusado reaccionó de manera violenta y le dijo a la víctima: «¡llevas toda la noche calentándome la polla y ahora no vas a hacer nada conmigo, pedazo de guarra, puta zorra!». Luego, le propinó un empujón y le provocó varias heridas en la cara tras un forcejeo.

Por todos estos hechos relatados, la Fiscalía pide para el hombre un total de ocho años de cárcel, el pago de una indemnización a la víctima de hasta 20.000 euros y la prohibición de acercarse a su compañera de trabajo a una distancia menor a 500 metros.

El juicio tendrá lugar este martes a las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.