Tres funcionarios heridos al frenar una brutal pelea entre presos en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla)

La creciente masificación del Centro Penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, vuelve a situar a la prisión en el foco de la polémica tras un nuevo episodio de violencia que se saldó con tres funcionarios lesionados. El sindicato CSIF ha denunciado el incremento de la conflictividad dentro del centro y advierte de que el hacinamiento de la población reclusa está provocando un aumento de los incidentes graves y poniendo en riesgo tanto a los trabajadores como a los propios internos.

Según explica la organización sindical, el episodio más grave de los últimos días se produjo durante el servicio en el módulo 5. Dos internos iniciaron una violenta agresión junto a la cabina telefónica, donde uno de ellos llegó a sujetar con fuerza por el cuello al otro mientras le propinaba numerosos golpes. La situación obligó a intervenir a varios funcionarios para separar a los reclusos y controlar el altercado.

Sin embargo, la intensidad de la pelea dificultó enormemente la actuación de los trabajadores. Fueron necesarios varios funcionarios para conseguir reducir a los implicados en una intervención durante la que tres de ellos resultaron heridos. El sindicato destaca que la violencia mostrada por los internos evidencia la falta de medios eficaces para afrontar este tipo de situaciones dentro del centro penitenciario.

La central sindical insiste en que este episodio no constituye un hecho aislado. De hecho, asegura que durante la última semana se han producido diversos enfrentamientos entre internos en distintos módulos e incluso dentro de las propias celdas, una sucesión de incidentes que, a su juicio, confirma el deterioro de la convivencia en la prisión sevillana.

CSIF atribuye esta escalada de violencia a la sobreocupación que soporta Sevilla II, un problema que, según denuncia, se agrava por la insuficiencia de personal y de recursos materiales. El sindicato sostiene que el incremento constante de la población reclusa no ha ido acompañado del correspondiente refuerzo de las plantillas, lo que aumenta la presión sobre los funcionarios y favorece la aparición de situaciones de riesgo.

Tras los hechos, CSIF ha trasladado su apoyo a los tres trabajadores lesionados y ha puesto en valor su actuación, asegurando que su rápida intervención evitó que la agresión entre los internos derivara en consecuencias mucho más graves. El sindicato destaca la profesionalidad de los funcionarios, que asumieron riesgos para garantizar la seguridad del centro y proteger tanto a los reclusos como al resto de trabajadores.

Ante esta situación, la organización reclama a la Administración Penitenciaria la adopción inmediata de medidas para reducir la sobreocupación del centro, reforzar las plantillas mediante la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), dotar de más medios de protección a los funcionarios, mejorar su formación en intervención y control de incidentes y revisar el régimen disciplinario de los internos.