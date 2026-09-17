El jueves es un día en el que parece que se nota algo más de movimiento en Madrid. Muchos ya se preparan para el fin de semana y más cuando mañana mismo arranca la residencia de Shakira en la capital, para una serie de conciertos hasta el mes de octubre. De este modo, la ciudad puede que se llene ya hoy mismo de aquellos que llegan desde otras partes de España, sumando los coches de quienes van a trabajar y aquellos que lo deben coger en el día de hoy por cualquier otro motivo, así que es importante saber cuánto nos cuesta repostar y llenar el depósito hoy 17 de septiembre en Madrid.

No podemos olvidar además, que el precio de la gasolina no parece acabar de estabilizarse, con subidas constantes y pequeñas bajadas y con una rebaja que es de apenas cinco céntimos el litro, de modo que si deseas saber hacia dónde dirigirte para repostar más barato, nada como ver cuáles son los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica a primera hora de hoy. Toma nota entonces, porque este es elPrecio de la gasolina hoy 17 de septiembre y estas que te señalamos, son las gasolineras más baratas de Madrid.

Precio de la gasolina hoy 17 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según los datos para primera hora de hoy jueves, estas son las gasolineras más baratas que encontramos en Madrid:

Gasolina 95

Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.699 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Energy . Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.699 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.719 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.729 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.739 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.739 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.739 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.739 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.739 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.739 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono Triángulo, parcela VPV.036.PPI-2, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono Triángulo, parcela VPV.036.PPI-2, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.739 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 83. Precio: 1.739 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 83. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.739 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.739 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.749 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.830 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.849 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Centro Comercial Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. Centro Comercial Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.859 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.899 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.899 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.899 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.899 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.909 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y la Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.915 €/l .

. La Aldehuela y la Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Galp . Collado Villalba. Carrefour Los Valles, calle Matadero, s/n. Precio: 1.949 €/l .

. Collado Villalba. Carrefour Los Valles, calle Matadero, s/n. Precio: . Galp . Majadahonda. Polígono El Carralero, calle Mariano Alcaraz, s/n. Precio: 1.949 €/l .

. Majadahonda. Polígono El Carralero, calle Mariano Alcaraz, s/n. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.949 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.949 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.949 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.959 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.959 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.989 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.999 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.999 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. Autovía A-3, km 11,2. Precio: 1.999 €/l .

. Madrid. Autovía A-3, km 11,2. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Repsol. Madrid. Calle Hulla, 22. Precio: 1.999 €/l.

Diésel

Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.717 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.719 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.729 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.737 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Esteba Rivas . Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.738 €/l .

. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.739 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.745 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.749 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.749 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Super Gasoil 2016 S.L. . Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: 1.749 €/l .

. Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.759 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: 1.759 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: . Morafuel . Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1.759 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: . Simón Grup . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: . Beroil Las Rosas. Madrid. Calle Sofía, 36. Precio: 1.759 €/l.

Una vez hemos visto los listados con gasolineras y precios, ya sabemos dónde repostar hoy, pero si quieres hacer tu propia consulta, puedes entrar en cualquier otro momento en el Geoportal y filtrar resultados además, en forma de mapa como este que te mostramos ahora a moda de ejemplo: