La II Gala de los Celebrity Pets Awards convirtió anoche La Masía de José Luis, en Madrid, en un escenario cargado de emoción, donde se vivieron historias de entrega, solidaridad y vínculos inseparables de figuras como Chenoa, Soraya Arnelas y Jaime Cantizano, entre otros.

Roberto Brasero repitió al frente de la gala y la abrió recordando cómo Celebrity Pets vuelve a reconocer el valor de animales que «rescatan, ayudan y que nos han cambiado y nos cambian la vida». Por su parte, la madrina de honor, Mónica Cruz, premiada en la primera edición con el Premio Solidaridad, recordó que estos galardones «son una oportunidad para mirar a los animales con los ojos que se merecen».

Las historias de los premiados hicieron brillar la gala

El Premio Hero by Rowenta fue para Dogtor Animal, una entidad especializada en intervenciones asistidas con animales que trabaja en ámbitos como la salud, la justicia y la educación. El jurado reconoció especialmente su labor de acompañamiento a menores en hospitales y juzgados, así como proyectos como Huellas de Colores, desarrollado en la UCI Pediátrica del Hospital Universitario 12 de octubre.

Durante la entrega del galardón, Vanessa Carral, acompañada de Kiss, uno de los perros de terapia, recordó que estos animales han acompañado a más de 1.500 niños y adolescentes durante procesos de hospitalización y destacó la reciente ampliación de sus programas para apoyar a mujeres supervivientes de violencia de género. «Un animal no puede hacer desaparecer el dolor, la tristeza o el miedo, pero puede hacernos sentir seguros», señaló. Carral cerró su intervención con una idea que resume su filosofía: «El vínculo con un animal es el camino más corto al alma de las personas; porque, a veces, un lugar seguro tiene cuatro patas».

El Premio Lealtad recayó en Mercedes Milá, que recibió el galardón junto a Scott, el perro que llegó a su vida tras la pérdida de su madre y con el que mantiene una relación que ella misma define como una auténtica «simbiosis». Durante su intervención, la periodista destacó todo lo que ha aprendido gracias a él, desde la paciencia y el respeto, hasta el significado más profundo de la lealtad. Milá aprovechó el reconocimiento para reivindicar el bienestar animal, pedir un mayor compromiso contra el maltrato y animar a la adopción responsable.

El Premio Innovación reconoció a Guillermo Gauna-Vivas, ingeniero madrileño que, con una impresora 3D a cuestas, ha viajado por el mundo fabricando prótesis gratuitas que han cambiado la vida a personas amputadas de más de 70 países y que, en sus ratos libres, las ha hecho extensivas a perros y gatos que han perdido alguna extremidad. Durante su intervención, Gauna-Vivas defendió el potencial transformador de la tecnología y abogó por seguir impulsando nuevas soluciones accesibles y colaborativas.

El Premio Inseparables fue para Jaime Cantizano, presentador de Por fin en Onda Cero, que compartió el reconocimiento con Duna, una de sus dos inseparables compañeras de vida caninos. Durante su intervención, el periodista recordó cómo la llegada de esta perra coincidió con la llegada de su hijo y le permitió descubrir la profunda conexión emocional que surgió entre este y el animal: «Un niño va a crecer y va a ser mejor persona, sin duda, si lo hace con la compañía de un perro».

El Premio Pet Influencer distinguió a Javier Otero (@anubis.dimitri), que pasó de mariscador a voz de referencia en fauna y cetrería, con una comunidad de millón y medio de seguidores en Instagram que comparten su lema «que la vida te trate como tratas a los animales».

Durante su intervención, Otero puso el foco en quienes ayudan a los animales de su entorno, lejos de los focos y las redes sociales. «Este es el verdadero ejemplo del animalismo kilómetro cero: pequeños gestos cercanos que generan grandes cambios», señaló.

El Premio Ciencia reconoció a Guadalupe Miró, catedrática de Sanidad Animal de la UCM y responsable de la Consulta de Patología Infecciosa y Parasitaria del Hospital Clínico Veterinario de Madrid, referente mundial en enfermedades parasitarias de los animales de compañía. Su nombre ya forma parte de la ciencia: una nueva especie de parásito, Theileria lupei, se bautizó así en su honor en Australia. Ahora, también está escrito en Celebrity Pets. “Avanzar en el conocimiento es avanzar en la calidad de vida de todos los animales y las personas”, señaló.

El Premio Solidaridad recayó en Soraya Arnelas, una artista que ha convertido el compromiso con la adopción animal en una causa personal. La cantante compartió el reconocimiento con Bowie y Tilda, sus perros rescatados, uno a la salida de un concierto y otro en una protectora, y con Valentino, su gato. Durante su intervención, Arnelas confesó que «nuestras mascotas nos hacen mejores personas», para terminar, lanzando un alegato a favor de la adopción responsable.

El Premio Divulgación fue para Alba Ciordia, fundadora de The Doog Life, autora de dos libros y creadora de una comunidad de cerca de 900.000 seguidores junto a sus golden retriever, Claire y Briana. A través de sus contenidos, comparte el lado más emocional de la convivencia con los animales y visibiliza historias de bienestar, vínculo y superación.

Al recoger el galardón, Ciordia puso el foco en Briana, una perra con diversas enfermedades autoinmunes que requiere cuidados constantes y que marcó un antes y un después para ella: «Me ha cambiado la vida en todos los sentidos, tanto a nivel personal como profesional. Me ha ayudado a encontrar mi propósito», afirmó.

El Premio Salud reconoció a Víctor Algra, veterinario, divulgador y docente, conocido por su participación en programas como Zapeando, Mascotario y COPE Fin de Semana. El galardón puso en valor su compromiso con la salud y el bienestar animal, y aprovechó su intervención para reivindicar el papel de la profesión veterinaria y la necesidad de garantizar las mejores herramientas para el cuidado de los animales. «Avanzar en la salud de los animales es también avanzar en su calidad de vida y en la de las familias que conviven con ellos», señaló. Asimismo, quiso dar visibilidad a la labor de los veterinarios y pidió apoyo para cambiar el Real Decreto 666/2023 que «nos está atando las manos. Los veterinarios llevamos mucho tiempo movilizándonos por los animales, para intentar que estén más tiempo con nosotros y tengan más calidad de vida».

El Premio Espíritu Deportivo se entregó a José María López y su perra Tala. El ciclista y creador de contenido, con más de 22 Ironman y dos millones de seguidores, pedaleó en 2025 España entera en 29 días por la leucemia infantil, y hace unos meses su vida dio un vuelco al encontrar en el camino a Tala, que hoy no falta a ninguno de sus entrenamientos. «Me ha cambiado la vida, he tenido que dejar muchas cosas, pero ha venido a sanar algunas heridas que tenía», confesó.

El Premio Concienciación fue para Chenoa, cantante y presentadora del programa Dog House, espacio que ha acercado al gran público la realidad de la adopción animal y las segundas oportunidades. El galardón reconoce su capacidad para utilizar su proyección mediática a favor del bienestar de los perros y para transmitir un mensaje basado en la responsabilidad, el respeto y el compromiso con quienes esperan una familia. «He tenido diferentes mascotas a lo largo de mi vida y cada una me ha dado una lección de conciencia y humildad. Los animales no distinguen quién eres ni qué haces. Simplemente te reciben y siempre con cariño», afirmó.

El Premio Travel Pet distinguió a Roberto Sastre y a sus perros Cocaí y Chai, protagonistas de @viajerosperrunos. Lo que comenzó con el encuentro durante un viaje por Bolivia en 2014, y posteriormente en India en 2019, acabó convirtiéndose en un proyecto de vida nómada que ha inspirado a miles de personas a viajar junto a sus animales. Emocionado, quiso dedicar el reconocimiento a las protectoras, voluntarios y profesionales que trabajan por el bienestar animal, dentro y fuera de España.

Homenaje especial a las unidades caninas de rescate

La gala culminó con el Premio Rescue, que distinguió a ERICAM (Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid), UME (Unidad Militar de Emergencias) y Bomberos de Madrid, junto a sus compañeros caninos, cuyas unidades salvaron vidas tras el terremoto de Venezuela y durante los incendios de este verano en Madrid. Rescatar, a veces, se hace en equipo y con cuatro patas.

Una gala perruna con supervisión veterinaria

Helen Lindes, Ana Guerra, Antonio Rossi, Natalia Rodríguez, Saúl Craviotto, Lluvia Rojo, Sofía Surfers o Natalia Osona, entre otros, fueron algunos de los asistentes destacados que compartieron alfombra roja junto a numerosos perros, los grandes protagonistas de la noche.

Con el apoyo y asesoramiento de las asociaciones Héroes de 4 Patas, ALBA y Fundación Animal Rescue, la gala transcurrió con total seguridad gracias, también, al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, que repitió como entidad colaboradora, aportando rigor y compromiso ético a unos premios que ponen siempre el bienestar animal en el centro.

El apoyo de grandes marcas ‘pet friendly’

Los Celebrity Pets Awards han sido posibles gracias al apoyo de patrocinadores comprometidos con la causa animal. Rowenta, que ha impulsado el Premio Hero, y JAECOO, marca automovilística que promueve la movilidad pet friendly, han acompañado esta edición junto a Hotpoint, Kiwoko, MiVet Clínicas Veterinarias, Royal Canin y Tuio, marcas que comparten la misión de construir una sociedad más responsable y respetuosa con los animales.