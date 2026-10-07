Amber Heard nos engañó: parecía un paseo con sus hijos por Madrid y estaba entrenando para correr en San Sebastián

Hace unos días pillamos a Amber Heard en Madrid junto a sus tres hijos, disfrutando de un plan aparentemente de lo más cotidiano. La actriz, que lleva casi cuatro años instalada en España, había elegido para la ocasión un look completamente deportivo. Nada hacía pensar que detrás de esas zapatillas y esa ropa de entrenamiento había algo más: se estaba preparando para enfrentarse a 21 kilómetros.

La pista estaba ahí, aunque entonces pasó desapercibida. Heard ha participado este domingo 4 de octubre en el Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa, una prueba que reunió a unos 5.000 corredores y que la actriz completó en 1 hora, 39 minutos y 54 segundos. Un tiempo más que notable para estrenarse en una distancia de este calibre.

Ella misma ha sido la encargada de confirmar el reto a través de sus redes sociales, donde ha compartido varias imágenes de la carrera. «Primera media maratón, muchas gracias Donosti», escribía junto a las fotografías, dejando claro que los 21 kilómetros de San Sebastián suponían su debut en esta distancia.

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De 10 kilómetros a 21 en sólo cuatro meses

Lo curioso es que esta no era la primera vez que Amber Heard se ponía un dorsal este año. El pasado 21 de junio, la actriz participó en la KLM Norte vs Sur de Madrid, una carrera de 10 kilómetros que completó en 44 minutos y 15 segundos.

Una marca que ya dejaba entrever que lo suyo no era simplemente salir a correr de vez en cuando. Cuatro meses después, ha duplicado prácticamente la distancia y se ha plantado en la línea de salida de una media maratón.

Todo apunta a que aquellos paseos con sus hijos en ropa de deporte formaban parte de una preparación mucho más seria de lo que parecía.

Casi cuatro años viviendo en España

La actriz se instaló en España a finales de 2022, inicialmente en Mallorca, aunque pocos meses después trasladó su residencia a Madrid. Desde entonces, ha ido llevando una vida mucho más alejada del foco de Hollywood y centrada en su faceta más personal y familiar.

Sus apariciones públicas en la capital son escasas, aunque de vez en cuando se deja ver haciendo planes cotidianos con sus hijos. Y precisamente una de esas escenas, con ropa deportiva y en actitud relajada, cobra ahora un significado distinto.