El PP pide que Sánchez vaya al Congreso por la invasión de Ceuta: «Está en La Mareta como si no ocurriera nada»

El PP ha pedido que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso por la «invasión de la frontera de Ceuta» ocurrida hace justo una semana. Los de Alberto Núñez Feijóo han reiterado la petición registrada la semana pasada para que el presidente dé explicaciones ante el Pleno, y han reclamado además que cuatro ministros lo hagan en sus respectivas comisiones.

Se trata de los titulares de Interior, Defensa, Exteriores y Presidencia y Justicia: Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, José Manuel Albares y Félix Bolaños. Como agosto es inhábil a efectos parlamentarios, el PP ha solicitado formalmente que se reúna la Diputación Permanente para debatir estas peticiones. Si salen adelante, los miembros del Gobierno estarían obligados a comparecer antes de que en septiembre arranque el nuevo periodo de sesiones.

En el mismo escrito en el que piden reunir la Diputación Permanente, el PP ha insistido en solicitar un Pleno extraordinario para la comparecencia del jefe del Ejecutivo. Los populares han acusado al Gobierno de haberse ido de «vacaciones» y de desentenderse de la crisis provocada por la entrada masiva de 70.000 inmigrantes ilegales en Ceuta, que ha causado la muerte de alrededor de 150 personas.

«Pedro Sánchez permanece en La Mareta como si nada ocurriera, cuando estamos en una de las mayores crisis de seguridad e inmigración que se han vivido en los últimos años», han denunciado los de Feijóo en una nota de prensa, en la que califican la actitud del presidente de «insultante para los españoles».

El PP ha exigido que Marlaska acuda a la Comisión de Interior para detallar qué ha hecho su ministerio en materia de seguridad ciudadana y extranjería, como responsable de la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la crisis, y qué medidas tiene previstas para evitar que se repitan episodios similares.

A la ministra de Defensa la han reclamado para que rinda cuentas por la misión encomendada a las Fuerzas Armadas, mientras que a Albares le han pedido que informe de la acción exterior del Estado en el marco de la crisis y del impacto que ésta ha tenido en la imagen de España en la Unión Europea y en el ámbito internacional. En el caso de Bolaños, le han requerido que exponga las actuaciones desarrolladas por su departamento como responsable de la asistencia directa al presidente del Gobierno durante la crisis.

Este miércoles, el PP ha solicitado que el Senado, donde tiene mayoría absoluta, habilite el mes de agosto para acoger las comparecencias de Marlaska, Albares y Robles por el mismo asunto, y que se reúna la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional para que rinda cuentas el director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, por el cese de una funcionaria de Seguridad Nacional que adelantó en la web las cifras de las personas llegadas a Ceuta en la entrada masiva de la semana pasada.

Asimismo, los populares han pedido que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convoque la Comisión de Secretos Oficiales para que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, rinda cuentas por el papel de los servicios secretos en la crisis migratoria.