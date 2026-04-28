Rafa Jódar – Kopriva en directo: a qué hora es, dónde verlo, resultado y cómo va el partido del Mutua Madrid Open online

Rafa Jódar se mide a Vit Kopriva en los octavos de final del Mutua Madrid Open. Después de su victoria contra Joao Fonseca, el madrileño viene enchufado y con ganas de seguir disfrutando del público español en casa. Será la primera vez que se enfrenten estos dos. Jódar viene en línea ascendente. En los últimos torneos, en ausencia de Alcaraz, se ha convertido en la gran sensación del tenis español.

El joven jugador de 19 años se dio a conocer en el Conde de Godó, donde cayó en semifinales frente a Arthur Fils. Rafa Jódar había sido invitado a ese torneo, igual que al Mutua Madrid Open, y está respondiendo a las mil maravillas. Sufrió más de lo esperado en su debut contra Jesper de Jong, pero acabó ganando en tres sets para luego barrer a De Miñaur en segunda ronda.

Ya en octavos se enfrentó con Joao Fonseca, la nueva sensación del tenis brasileño, al que doblegó con un contundente 6-1 en el tercer set. Ahora, Rafa Jódar se medirá al checo Vit Kopriva por un puesto en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Allí espera Jannik Sinner después de vencer, sin hacer grandes esfuerzos, a Cameron Norrie en dos mangas. Kopriva viene de superar la anterior ronda por la lesión de Arthur Rinderknech, con empate a uno en sets.