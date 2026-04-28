Rafa Jódar – Kopriva en directo: a qué hora es, dónde verlo, resultado y cómo va el partido del Mutua Madrid Open online
Sigue en vivo y en directo el partido de octavos de final del Mutua Madrid Open entre Rafa Jódar y Vit Kopriva
El Jódar-Fonseca se jugó por 10 minutos: la norma de la ATP que permitió disputarlo de madrugada
Rafa Jódar se mide a Vit Kopriva en los octavos de final del Mutua Madrid Open. Después de su victoria contra Joao Fonseca, el madrileño viene enchufado y con ganas de seguir disfrutando del público español en casa. Será la primera vez que se enfrenten estos dos. Jódar viene en línea ascendente. En los últimos torneos, en ausencia de Alcaraz, se ha convertido en la gran sensación del tenis español.
El joven jugador de 19 años se dio a conocer en el Conde de Godó, donde cayó en semifinales frente a Arthur Fils. Rafa Jódar había sido invitado a ese torneo, igual que al Mutua Madrid Open, y está respondiendo a las mil maravillas. Sufrió más de lo esperado en su debut contra Jesper de Jong, pero acabó ganando en tres sets para luego barrer a De Miñaur en segunda ronda.
Ya en octavos se enfrentó con Joao Fonseca, la nueva sensación del tenis brasileño, al que doblegó con un contundente 6-1 en el tercer set. Ahora, Rafa Jódar se medirá al checo Vit Kopriva por un puesto en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Allí espera Jannik Sinner después de vencer, sin hacer grandes esfuerzos, a Cameron Norrie en dos mangas. Kopriva viene de superar la anterior ronda por la lesión de Arthur Rinderknech, con empate a uno en sets.
7-5
¡Break y set para Rafa Jódar!
Cuando todo parecía que se iba al tie-break, Jódar consiguió por primera vez en todo el partido superar el saque de Kopriva, que pecó de inocente pese a llevar la iniciativa. Se lleva el primer set el español en un partido que está siendo muy parejo contra el checo.
6-5
Clase magistral de Rafa Jódar
A pesar de habérsele complicado su servicio tras ponerse 40-40, Rafa Jódar logró sacar dos puntazos con ace incluido para llevarse el juego. Grito de rabia del español, que se veía contra las cuerdas.
5-5
Responde Kopriva
Igualdad máxima en el primer set. Intentó Jódar jugar desde el fondo de la pista y eso le ha perjudicado bastante para darle fuerza a la bola.
5-4
Juego perfecto de Rafa Jódar
No dio margen el español a Kopriva, que falló varias bolas en paralelo. El siguiente juego sera clave para Jódar.
4-4
Kopriva salva su servicio
Aunque Jódar se puso 15-30, el checo remontó con un ace que fue clave para cambiar la dinámica. Aprovechó el toque a la red para fusilar a placer y devolver el empate al marcador. Partido muy igualado que, de momento, nadie consigue romper.
4-3
¡Menudo break ha salvado ahora Rafa Jódar!
Después de ponerse 15-40 abajo, con dos bolas de break a favor de Kopriva, el español ha tirado de orgullo con dos aces para salvar el servicio. Se vuelve a marchar Rafa Jódar con ventaja.
3-3
A punto Jódar de hacer un break
Se puso 40-40 después de varias imprecisiones de Kopriva, pero se le marcharon a Jódar por centímetros dos bolas que le dieron tranquilidad al checo. Vuelve la igualdad.
3-2
Rafa Jódar sigue fuerte con su saque
Tan solo tuvo un fallo Jódar, que evitó el servicio perfecto. Se le van demasiado largas las bolas a Kopriva cada vez que mete el derechazo Jódar.
2-2
Kopriva vuelve a empatar con su servicio
Gran saque del checo para no dar opción a Rafa Jódar, que tan solo pudo defenderse una vez. Vuelve el empate con 2-2 en el primer set.
2-1
Rafa Jódar no da opción
Gran revés paralelo del español para cerrar el segundo juego al saque. Sigue intratable con su servicio el tenista madrileño, que se marcha al banco 2-1 arriba.
1-1
Kopriva responde al saque
Kopriva no se arruga y se lleva su primer juego al saque para igualar el primer set (1-1).
1-0
Jódar empieza mandando
Primer juego para Rafa Jódar. El español toma la delantera en el encuentro de octavos de final.
Empieza el partido
Arranca el encuentro en la Caja Mágica. Sirve Jódar.
Espectacular recibimiento a Jódar
La Manolo Santana se pone en pie para recibir a Rafa Jódar. El español salta a la pista central de la Caja Mágica en medio de una sonora ovación.
Un partido inédito
Será la primera vez que Jódar y Kopriva se enfrenten en su carrera. Hasta la fecha, no hay registros de ningún enfrentamiento entre ambos.
Sinner espera en cuartos
En 15 minutos arrancará el partido de octavos de Rafa Jódar correspondiente a octavos de final del Mutua Madrid Open. De aquí saldrá el rival de Jannik Sinner en cuartos. El italiano ganó sin hacer demasiados esfuerzos a Norrie en el partido que abría la jornada de hoy.
Jódar busca los cuartos en Madrid
Rafa Jódar se enfrenta a Vit Kopriva en octavos de final del Mutua Madrid Open. El español quiere seguir soñando en su ciudad e intentará doblegar al checo para meterse en sus primeros cuartos de final de un Masters 1000. Allí espera Jannik Sinner.
Temas:
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7-5,1-0
Comienza ganando Jódar el segundo set
Primer servicio de Rafa Jódar del segundo set y el español. Defendió bien Kopriva una dejada, pero le está costando cuando le juegan en paralelo. Ni mucho menos está renunciando al partido pese a perder el primer set.