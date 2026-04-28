Rafa Jódar – Kopriva: a qué hora juegan hoy y dónde ver por TV gratis en directo el partido de octavos del Mutua Madrid Open 2026

Los octavos de final del Mutua Madrid Open 2026 están aquí ya, por lo que entramos en una fase decisiva e importante de este Masters 1000. Rafa Jódar ha llegado a esta ronda y se tendrá que ver las caras con Vit Kopriva para luchar por un puesto en la siguiente fase, algo que no será nada fácil, pero está siendo el torneo del madrileño y todos esperan que pueda clasificarse. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo.

Cuándo juega Rafa Jódar contra Kopriva: a qué hora es el partido del Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar sigue intratable en el Mutua Madrid Open 2026 y ya se ha plantado en los octavos de final de este Masters 1000 que se está disputando en la capital de España. El de Leganés va a tener que medirse con el checo Vit Kopriva en esta fase para buscar un billete para los cuartos del torneo. El madrileño debutó imponiéndose por 2-6, 7-5 y 6-4 al holandés Jesper de Jong. En segunda ronda su víctima fue todo un Álex de Miñaur al que barrió de la pista (6-3 y 6-1), mientras que fue verdugo también del brasileño Joao Fonseca (7-6, 4-6 y 6-1).

El Mutua Madrid Open es uno de los torneos más esperados de los aficionados españoles a este deporte y a lo largo de sus años de historia sólo ha habido tres tenistas nacidos en nuestro país que han conseguido ganarlo. El primero que lo consiguió fue, en 2003, Juan Carlos Navarro, mientras que posteriormente llegaron los cinco entorchados que Rafa Nadal consiguió. Finalmente, Carlos Alcaraz, que es baja en esta edición por lesión, consiguió ganar el Masters 1000 en la Caja Mágica en 2022 y 2023.

La organización de este Masters 1000 que se está celebrando en la Caja Mágica ha fijado este Rafa Jódar – Kopriva de octavos de final del Mutua Madrid Open 2026 para este martes 28 de abril en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica, a las 16.00 horas.

Horario Rafa Jódar – Kopriva: el partido del Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar está viviendo un buen inicio de año. El tenista madrileño consiguió ganar su primer título de la ATP al conquistar el torneo en Marruecos. Posteriormente tuvo una gran participación en el Trofeo Conde de Godó, donde cayó en semifinales ante un Fils que terminó tirándose a la piscina del Real Club de Tenis de Barcelona. Ahora el español espera poder dar la campanada en el Mutua Madrid Open 2026.

Este Rafa Jódar – Kopriva que corresponde a los octavos de final del Mutua Madrid Open 2026 se disputará este martes 28 de abril. Estos dos tenistas nunca se han visto las caras en el circuito de la ATP y el español ocupa el puesto 42 del ranking, mientras que el checo, de 28 años, está en la plaza 66.

Dónde ver el Mutua Madrid Open 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV

Movistar+ y RTVE son los medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputen en este Masters 1000 de la capital española. El Rafa Jódar – Kopriva de los octavos de final del Mutua Madrid Open 2026 se podrá ver en directo por televisión mediante los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Teledeporte. Los dos primeros pertenecen a la plataforma privada de pago, mientras que el último de ellos es del ente público y gracias a eso se podrá ver gratis y en abierto por TV lo que suceda en la Caja Mágica.

Todos los seguidores del tenista madrileño y los amantes de este apasionante deporte en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Kopriva de los octavos de final del Mutua Madrid Open 2026 a través de las aplicaciones de Movistar+ y RTVE Play, que se pueden descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como también por la página web con un ordenador. La app Tennis TV, que también es de pago, tiene todos los derechos televisivos de los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarías diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda en la Caja Mágica en este Masters 1000 madrileño. También narraremos en directo y en vivo online los encuentros más destacados. Publicaremos la crónica del Rafa Jódar – Kopriva de octavos de final del Mutua Madrid Open 2026 cuando finalice el choque y también compartiremos con todos nuestros lectores la reacciones relevantes que nos lleguen.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Kopriva del Mutua Madrid Open 2026

Por otro lado, todos los aficionados que tengan cosas que hacer y no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Rafa Jódar – Kopriva de los octavos de final del Mutua Madrid Open 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con la Caja Mágica para narrar todo lo que esté sucediendo en la tierra batida madrileña.